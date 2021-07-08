Организаторы Олимпиады решили не пускать зрителей на соревнования в Токио

Организаторы Олимпийских игр в Токио отказались от допуска местных зрителей на соревнования в столичном регионе. Об этом сообщает японская газета Kyodo.

При этом на отдельные олимпийские состязания, которые пройдут в префектурах Фукусима, Ибараки, Мияги и Сидзуока, местных болельщиков решили допустить.

Ранее в четверг правительство страны приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио на период с 12 июля по 22 августа. Как сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, оно обусловлено сложившимся тяжёлым положением из-за пандемии коронавируса.

Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за коронавируса соревнования перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено.