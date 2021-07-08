Организаторы Олимпиады решили не пускать зрителей на соревнования в Токио
При этом на стадионы в префектурах Фукусима, Ибараки, Мияги и Сидзуока, на которых пройдут отдельные состязания, местных болельщиков допустят.
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Организаторы Олимпийских игр в Токио отказались от допуска местных зрителей на соревнования в столичном регионе. Об этом сообщает японская газета Kyodo.
При этом на отдельные олимпийские состязания, которые пройдут в префектурах Фукусима, Ибараки, Мияги и Сидзуока, местных болельщиков решили допустить.
Ранее в четверг правительство страны приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио на период с 12 июля по 22 августа. Как сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, оно обусловлено сложившимся тяжёлым положением из-за пандемии коронавируса.
Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за коронавируса соревнования перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено.
В марте организаторы Олимпийских игр объявили, что соревнования пройдут без болельщиков из-за рубежа.
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