Русские хоккеисты уделывают Америку: Кучеров, Василевский и Сергачев выиграли Кубок Стэнли Второй раз подряд лучшим бомбардиром плей-офф стал Никита Кучеров. Он повторил достижение великого Марио Лемьё 30-летней давности. 8 июля, 10:52 Фото © Twitter / Tampa Bay Lightning

Российские игроки добились нового оглушительного успеха в НХЛ. "Тампа-Бэй Лайтнинг", в которой наши парни являются безоговорочными лидерами, второй год подряд выиграла главный трофей заокеанского хоккея — Кубок Стэнли.

В финальной серии команда из Флориды со счётом 4:1 разгромила самый титулованный клуб НХЛ "Монреаль Канадиенс". В результате вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров стали двукратными обладателями Кубка Стэнли. В прошлом году наша звёздная троица также поднялась на вершину хоккейного Олимпа.

Величия "Тампе" добавляет тот факт, что она стала лишь второй командой, выигравшей два Кубка Стэнли подряд после введения потолка зарплат (с сезона 2005/2006). Не секрет, что ограничения были введены, чтобы уравнять финансовые возможности клубов. Флоридская команда повторила невероятное достижение "Питтсбург Пингвинз" образца 2016 и 2017 годов.

И кого же признали самым ценным игроком Кубка Стэнли? Конечно, несравненного Андрея Василевского. По итогам регулярного чемпионата ему совершенно беспардонно отказались давать приз как лучшему вратарю. Теперь же вариантов просто не было — и награда наконец-то нашла своего героя.

Видео © Twitter / Tampa Bay Lightning

В последнем, пятом матче против "Монреаля" (1:0) российский голкипер отразил все 22 броска соперников. Таким образом, он установил просто фантастический рекорд, сыграв "на ноль" в пяти встречах подряд, завершавших серии плей-офф. Кажется, что повторить подобное не представляется возможным.

"Пока не могу в это поверить. В любом случае это заслуга всей команды. Мы совершили что-то невероятное — не позволили соперникам отличиться в решающих матчах каждой из серий плей-офф. Тут просто нечего добавить", — цитирует Василевского сайт НХЛ.

Главный тренер "Тампы" Джон Купер полностью разделяет мнение журналистов, отдавших приз Василевскому. Мало того, специалист считает, что у нашего парня ещё всё впереди и в будущем он может добиться не менее значимых успехов.

"Мы зачастую принимаем как должное его отличную игру, которую он показывает уже не один год. И я полагаю, что он находится только в начале пути", — сказал Купер.

Кстати, Василевский стал первым в истории российским вратарём, выигравшим два Кубка Стэнли. Даже не два подряд, а просто больше одного за карьеру. Ранее из наших голкиперов трофей доставался только Николаю Хабибулину из той же "Тампы" (2004 год) и Илье Брызгалову из "Анахайм Дакс" (2007-й).

Что до приза лучшему игроку плей-офф, то его до Василевского получали только два россиянина. Евгений Малкин из "Питтсбурга" завоевал "Конн Смайт Трофи" в 2009 году, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин — в 2018-м.

Да что уж тут говорить, за всю историю НХЛ европейский хоккеист получил приз лучшему игроку Кубка Стэнли всего лишь в шестой раз. И кстати, вратарей в их числе ещё не было. Помимо Малкина и Овечкина в этом списке три шведа — защитники Никлас Лидстрём и Виктор Хедман, а также форвард Хенрик Зеттерберг. Вот в какую кампанию попал Василевский!

При всём величии Василевского побед "Тампы" не было бы и без Никиты Кучерова. В 23 матчах плей-офф он набрал 32 очка (восемь шайб + 24 результативные передачи) и второй год подряд стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли. Россиянин стал первым игроком за 30 лет, кому удалось добиться подобного успеха. До него в последний раз дважды подряд бомбардирскую гонку в плей-офф выигрывал великий капитан "Питтсбурга" Марио Лемьё.

А ведь минувший регулярный чемпионат Кучеров полностью пропустил из-за операции на бедре. Мало того, в последних матчах он играл со сломанным ребром, которое повредил в полуфинальной серии против "Нью-Йорк Айлендерс".

"Никита в шестой игре против "Айлендерс" получил перелом ребра. Играл через боль, перед каждым матчем ему в госпитале делали уколы, потому что там всё было очень близко к лёгкому", — приводит слова агента хоккеиста Дэна Мильштейна Sport24.

Лишь после финальной сирены наш герой смог по-настоящему выдохнуть. На пресс-конференцию он пришёл без футболки и с банкой пива. А почему бы и нет?! Заслужил ведь!

Nikita Kucherov, before @JoeSmithTB can even ask his question: "Joe, let's hear it." pic.twitter.com/5JQaBCdMdY — Chris Johnston (@reporterchris) July 8, 2021

Не будем забывать и нашего третьего триумфатора — Михаила Сергачёва. Пусть 23-летний защитник и не такой звёздный игрок, как Василевский и Кучеров, но и он внёс немалый вклад в победы команды, надёжно действуя в обороне. По словам Купера, выходя на лёд с такими невероятными партнёрами, россиянин несомненно будет прогрессировать и способен стать одним из лидеров клуба в ближайшем будущем.

Не скупятся на комплименты в адрес российского трио и хоккеисты "Тампы". Ведущий защитник команды Виктор Хедман считает игру Василевского, Кучерова и Сергачёва залогом успеха команды.

"Не знаю, в чём дело с этими русскими ребятами, но они настоящие бойцы. Куч, Серги, Васи — им всегда мало, они постоянно трудятся до седьмого пота", — отметил швед.

Уже целую вечность в НХЛ не было настоящей команды-династии, способной выиграть хотя бы три Кубка Стэнли подряд. Последний раз подобное удавалось "Нью-Йорк Айлендерс" в начале 80-х. У "Тампы" есть все шансы повторить это великое достижение. Тогда наши парни навсегда войдут в историю НХЛ наряду с ярчайшими звёздами прошлого.