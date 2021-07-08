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Новый сезон КХЛ откроется 1 сентября матчем "Авангарда" и ЦСКА

В регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей. Старт плей-офф намечен на 4 марта 2022 года.

8 июля, 10:30
<p>Фото © КХЛ</p>

Фото © КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ нового сезона начнется 1 сентября матчем за Кубок Открытия между омским "Авангардом" и столичным ЦСКА. Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча состоится 1 сентября на льду "Арены Балашиха", где "Авангард" проводит домашние матчи во время строительства нового стадиона в Омске.

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В регулярном чемпионате клубы проведут по 56 матчей — по одной встрече дома и в гостях с каждой из командой (46 игр), а также ещё по одной игре дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 встреч).

Регулярный сезон завершится 1 марта 2022 года. Старт плей-офф намечен на 4 марта . В случае необходимости седьмая игра финальной серии пройдёт 30 апреля 2022 года.

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В минувшем сезоне розыгрыш Кубка Гагарина завершился победой "Авангарда" над ЦСКА. В финальной серии омский клуб был сильнее — 4:2.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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