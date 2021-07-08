Новый сезон КХЛ откроется 1 сентября матчем "Авангарда" и ЦСКА

Регулярный чемпионат КХЛ нового сезона начнется 1 сентября матчем за Кубок Открытия между омским "Авангардом" и столичным ЦСКА. Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча состоится 1 сентября на льду "Арены Балашиха", где "Авангард" проводит домашние матчи во время строительства нового стадиона в Омске.

В регулярном чемпионате клубы проведут по 56 матчей — по одной встрече дома и в гостях с каждой из командой (46 игр), а также ещё по одной игре дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 встреч).

Регулярный сезон завершится 1 марта 2022 года. Старт плей-офф намечен на 4 марта . В случае необходимости седьмая игра финальной серии пройдёт 30 апреля 2022 года.