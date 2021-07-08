Бывший вратарь сборной России Лунёв подпишет контракт с немецким клубом
Срок соглашения с 29-летним футболистом, у которого истёк контракт с "Зенитом", будет рассчитан на два года.
Фото © РФС
Бывший вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв в ближайшее время подпишет контракт с леверкузенским "Байером". Об этом сообщает Sport24.
По информации издания, срок соглашения 29-летнего футболиста с немецким клубом составит два года.
С 2017 года Лунёв выступал за петербургский "Зенит", в составе которого выиграл три чемпионата России и Кубок России. По окончании минувшего сезона стороны не стали продлевать истекший контракт.
С 2017 по 2018 год вратарь защищал ворота сборной России. Он выходил на поле в семи матчах национальной команды, пропустив 14 голов.
Комментариев: 0