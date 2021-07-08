НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бывший вратарь сборной России Лунёв подпишет контракт с немецким клубом

Срок соглашения с 29-летним футболистом, у которого истёк контракт с "Зенитом", будет рассчитан на два года.

8 июля, 11:24
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Бывший вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв в ближайшее время подпишет контракт с леверкузенским "Байером". Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, срок соглашения 29-летнего футболиста с немецким клубом составит два года.

С 2017 года Лунёв выступал за петербургский "Зенит", в составе которого выиграл три чемпионата России и Кубок России. По окончании минувшего сезона стороны не стали продлевать истекший контракт.

СМИ: Вратарь Лунёв покинет "Зенит" этим летом

СМИ: Вратарь Лунёв покинет "Зенит" этим летом

С 2017 по 2018 год вратарь защищал ворота сборной России. Он выходил на поле в семи матчах национальной команды, пропустив 14 голов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1