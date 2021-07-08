НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Главный тренер сборной России Черчесов покинул свой пост

Руководство РФС теперь занимается поиском специалиста, который будет готовить команду к матчам отбора ЧМ-2022.

8 июля, 12:49
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов расторг контракт с РФС и покинул свой пост.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", — заявил президент РФС Александр Дюков.

Расстрельная должность: РФС не может договориться с российскими тренерами, а в сборную ждут иностранца

Расстрельная должность: РФС не может договориться с российскими тренерами, а в сборную ждут иностранца

Напомним, слухи о возможной отставке Черчесова пошли после провального Евро-2020, где наша сборная заняла четвёртое место в группе и не сумела выйти в плей-офф.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1