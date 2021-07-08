Главный тренер сборной России Черчесов покинул свой пост
Руководство РФС теперь занимается поиском специалиста, который будет готовить команду к матчам отбора ЧМ-2022.
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов расторг контракт с РФС и покинул свой пост.
"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", — заявил президент РФС Александр Дюков.
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Напомним, слухи о возможной отставке Черчесова пошли после провального Евро-2020, где наша сборная заняла четвёртое место в группе и не сумела выйти в плей-офф.
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