Главный тренер сборной России Черчесов покинул свой пост

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов расторг контракт с РФС и покинул свой пост.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", — заявил президент РФС Александр Дюков.