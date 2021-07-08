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Регион
Опубликовано 8 июля 2021, 13:33

"Он несколько раз пересекал сплошные": Губерниев поддержал Черчесова после увольнения из сборной России

Фото © РФС

Фото © РФС

С 2016 года специалист возглавлял национальную команду, которая на Евро-2020 остановилась на групповом этапе.

Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев считает, что участие в пресс-конференции в Москве сыграло с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым злую шутку. Об этом он рассказал Лайфу.

Черчесов покинул свой пост в четверг. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на место наставника национальной команды.

"Оно (увольнение. — Прим. Лайфа) назревало и назревало после проигрыша на чемпионате Европы. С моей точки зрения, его смелость, когда он пришёл на пресс-конференцию и отвечал на вопросы, держал удар великолепно, сыграла с ним злую шутку. Он несколько раз пересекал сплошные, мы это слышали, и вместе с этим это дало такой результат. Но я хочу Черчесова поблагодарить за работу, потому что он всё равно молодец. Выжимал из средних футболистов максимум, на ЧМ выступил неплохо", — заявил Губерниев.

Главный тренер сборной России Черчесов покинул свой пост
Главный тренер сборной России Черчесов покинул свой пост

Журналист пожелал Черчесову удачи на новом месте работы. Он не исключил, что 57-летний специалист может стать экспертом на телевидении.

"Да, не получилось в Европе. Но я ему желаю удачи в новом клубе или, например, в качестве эксперта на "Матч ТВ", он может раскрыться особенно хорошо на моих эфирах и стать высокорейтинговой, мощной фигурой и затмить Ольгу Бузову. Вы знаете, меня зовут (на пост тренера сборной. — Прим. Лайфа), но я не пойду, я занят, работаю на телевидении", — отметил он.

В список кандидатов на смену Черчесову вошёл тренер молодёжной сборной Германии
В список кандидатов на смену Черчесову вошёл тренер молодёжной сборной Германии

Губерниев не считает, что назначение иностранного тренера способно улучшить результаты сборной России.

"Здесь, я думаю, иностранец не панацея. У нас есть Шалимов, Радимов, Талалаев и Рахимов. У нас есть много замечательных специалистов, которые справятся с нашей командой", — резюмировал ведущий.

Напомним, вопрос о новом главном тренере сборной России встал после провала команды Станислава Черчесова на Евро-2020, где россияне не смогли выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе. При этом сам наставник на пресс-конференции заявил, что никуда уходить не собирается.

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Кристина Шайдуллина
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