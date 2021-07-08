"Он несколько раз пересекал сплошные": Губерниев поддержал Черчесова после увольнения из сборной России

С 2016 года специалист возглавлял национальную команду, которая на Евро-2020 остановилась на групповом этапе.

Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев считает, что участие в пресс-конференции в Москве сыграло с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым злую шутку. Об этом он рассказал Лайфу.

Черчесов покинул свой пост в четверг. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на место наставника национальной команды.

"Оно (увольнение. — Прим. Лайфа) назревало и назревало после проигрыша на чемпионате Европы. С моей точки зрения, его смелость, когда он пришёл на пресс-конференцию и отвечал на вопросы, держал удар великолепно, сыграла с ним злую шутку. Он несколько раз пересекал сплошные, мы это слышали, и вместе с этим это дало такой результат. Но я хочу Черчесова поблагодарить за работу, потому что он всё равно молодец. Выжимал из средних футболистов максимум, на ЧМ выступил неплохо", — заявил Губерниев.

Журналист пожелал Черчесову удачи на новом месте работы. Он не исключил, что 57-летний специалист может стать экспертом на телевидении.

"Да, не получилось в Европе. Но я ему желаю удачи в новом клубе или, например, в качестве эксперта на "Матч ТВ", он может раскрыться особенно хорошо на моих эфирах и стать высокорейтинговой, мощной фигурой и затмить Ольгу Бузову. Вы знаете, меня зовут (на пост тренера сборной. — Прим. Лайфа), но я не пойду, я занят, работаю на телевидении", — отметил он.

Губерниев не считает, что назначение иностранного тренера способно улучшить результаты сборной России.

"Здесь, я думаю, иностранец не панацея. У нас есть Шалимов, Радимов, Талалаев и Рахимов. У нас есть много замечательных специалистов, которые справятся с нашей командой", — резюмировал ведущий.