"Он несколько раз пересекал сплошные": Губерниев поддержал Черчесова после увольнения из сборной России
Специалист возглавлял национальную команду с 2016 года. На Евро-2020 она не смогла преодолеть барьер группового турнира.
Фото © РФС
Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев считает, что участие в пресс-конференции в Москве сыграло с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым злую шутку. Об этом он рассказал Лайфу.
Черчесов покинул свой пост в четверг. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на место наставника национальной команды.
"Оно (увольнение. — Прим. Лайфа) назревало и назревало после проигрыша на чемпионате Европы. С моей точки зрения, его смелость, когда он пришёл на пресс-конференцию и отвечал на вопросы, держал удар великолепно, сыграла с ним злую шутку. Он несколько раз пересекал сплошные, мы это слышали, и вместе с этим это дало такой результат. Но я хочу Черчесова поблагодарить за работу, потому что он всё равно молодец. Выжимал из средних футболистов максимум, на ЧМ выступил неплохо", — заявил Губерниев.
Журналист пожелал Черчесову удачи на новом месте работы. Он не исключил, что 57-летний специалист может стать экспертом на телевидении.
"Да, не получилось в Европе. Но я ему желаю удачи в новом клубе или, например, в качестве эксперта на "Матч ТВ", он может раскрыться особенно хорошо на моих эфирах и стать высокорейтинговой, мощной фигурой и затмить Ольгу Бузову. Вы знаете, меня зовут (на пост тренера сборной. — Прим. Лайфа), но я не пойду, я занят, работаю на телевидении", — отметил он.
Губерниев не считает, что назначение иностранного тренера способно улучшить результаты сборной России.
"Здесь, я думаю, иностранец не панацея. У нас есть Шалимов, Радимов, Талалаев и Рахимов. У нас есть много замечательных специалистов, которые справятся с нашей командой", — резюмировал ведущий.
Напомним, вопрос о новом главном тренере сборной России встал после провала команды Станислава Черчесова на Евро-2020, где россияне не смогли выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе. При этом сам наставник на пресс-конференции заявил, что никуда уходить не собирается.
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