"Желаю успехов новому тренеру": Черчесов поблагодарил футболистов и болельщиков после увольнения

На Евро-2020 специалист вместе со сборной не сумел выйти из группы.

Станислав Черчесов поблагодарил болельщиков и игроков сборной России по футболу после увольнения с поста главного тренера национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Контракт Черчесова был расторгнут в четверг. В ближайшее время РФС займётся поиском нового наставника, который будет готовить сборную к отборочным матчам ЧМ-2022.

"Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет, прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей РФС. Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира — 2022", — сказал Черчесов.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера сборной России также входят наставник швейцарской национальной команды Владимир Петкович, Йоахим Лёв, на протяжении 15 лет возглавлявший сборную Германии, Андре Виллаш-Боаш, имеющий опыт работы в "Зените", и тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.