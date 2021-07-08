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"Желаю успехов новому тренеру": Черчесов поблагодарил футболистов и болельщиков после увольнения

На Евро-2020 специалист не смог преодолеть с национальной сборной барьер группового турнира.

8 июля, 14:12
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Станислав Черчесов поблагодарил болельщиков и игроков сборной России по футболу после увольнения с поста главного тренера национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Контракт Черчесова был расторгнут в четверг. В ближайшее время РФС займётся поиском нового наставника, который будет готовить сборную к отборочным матчам ЧМ-2022.

"Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет, прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей РФС. Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира 2022", — сказал Черчесов.

Главный тренер сборной России Черчесов покинул свой пост

Главный тренер сборной России Черчесов покинул свой пост

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера сборной России также входят наставник швейцарской национальной команды Владимир Петкович, Йоахим Лёв, на протяжении 15 лет возглавлявший сборную Германии, Андре Виллаш-Боаш, имеющий опыт работы в "Зените", и тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.

При этом российские специалисты Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин, тренирующие, соответственно, "Зенит", "Рубин" и "Ростов", от предложения РФС отказались.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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