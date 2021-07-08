Учёный: Третья волна ковида в России случилась бы и без индийского штамма

Третья волна коронавируса началась бы в России и без индийского варианта — так считает доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По его словам, этому способствовало "пофигистское отношение людей" к мерам безопасности.

"На самом деле третья волна была бы и без индийского варианта. Просто пофигистское отношение людей породило то, что мы имеем сейчас", — цитирует его РИА "Новости".

По словам учёного, о третьей волне предупреждали многие. Людей предостерегали, так как они расслабились, перестали соблюдать санитарные меры и не спешили вакцинироваться. Заболеваемость в начале мая была практически такой же, как на пике в мае прошлого года. Несмотря на это, граждане считали, что всё нормально, хотя в прошлом году воспринимали это как очень нехорошую ситуацию.