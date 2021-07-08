НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Учёный: Третья волна ковида в России случилась бы и без индийского штамма

Доктор биологических наук Нетесов отметил, что заболеваемость в мае 2021 года была такой же, как и на пике в мае 2020-го.

8 июля, 14:44
<p>Фото © ТАСС / Максим Киселёв</p>

Фото © ТАСС / Максим Киселёв

Третья волна коронавируса началась бы в России и без индийского варианта — так считает доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По его словам, этому способствовало "пофигистское отношение людей" к мерам безопасности.

"На самом деле третья волна была бы и без индийского варианта. Просто пофигистское отношение людей породило то, что мы имеем сейчас", — цитирует его РИА "Новости".

По словам учёного, о третьей волне предупреждали многие. Людей предостерегали, так как они расслабились, перестали соблюдать санитарные меры и не спешили вакцинироваться. Заболеваемость в начале мая была практически такой же, как на пике в мае прошлого года. Несмотря на это, граждане считали, что всё нормально, хотя в прошлом году воспринимали это как очень нехорошую ситуацию.

Вирусолог рассказал о случаях заражения коронавирусом в третий раз

Вирусолог рассказал о случаях заражения коронавирусом в третий раз

Напомним, ранее генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев прогнозировал, что третья волна коронавируса может пойти на спад в середине июля. Четвёртую же стоит ожидать уже в конце сентября. Исаев рекомендует поскорее пройти вакцинацию, чтобы войти в этот период эпидемии с сильным иммунитетом.

Авторы
Светлана Оперук

Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Власти Подмосковья 1 августа разыграют вторую квартиру среди привившихся от ковида

сегодня в 14:30

Милохин привился от ковида после обещания вакцинироваться ради кафе

сегодня в 11:18

"Гибрид расизма и неонацизма": Захарова жёстко раскритиковала призыв Франции не признавать вакцины из России

сегодня в 14:06

Не оценивать, а ценить: Путин по-отечески пообщался со школьниками

сегодня в 15:16

В АТОР назвали сроки возобновления чартерного авиасообщения с Египтом

сегодня в 15:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1