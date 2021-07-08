Учёный: Третья волна ковида в России случилась бы и без индийского штамма
Доктор биологических наук Нетесов отметил, что заболеваемость в мае 2021 года была такой же, как и на пике в мае 2020-го.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Третья волна коронавируса началась бы в России и без индийского варианта — так считает доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По его словам, этому способствовало "пофигистское отношение людей" к мерам безопасности.
"На самом деле третья волна была бы и без индийского варианта. Просто пофигистское отношение людей породило то, что мы имеем сейчас", — цитирует его РИА "Новости".
По словам учёного, о третьей волне предупреждали многие. Людей предостерегали, так как они расслабились, перестали соблюдать санитарные меры и не спешили вакцинироваться. Заболеваемость в начале мая была практически такой же, как на пике в мае прошлого года. Несмотря на это, граждане считали, что всё нормально, хотя в прошлом году воспринимали это как очень нехорошую ситуацию.
Напомним, ранее генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев прогнозировал, что третья волна коронавируса может пойти на спад в середине июля. Четвёртую же стоит ожидать уже в конце сентября. Исаев рекомендует поскорее пройти вакцинацию, чтобы войти в этот период эпидемии с сильным иммунитетом.
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