НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Власти Подмосковья 1 августа разыграют вторую квартиру среди привившихся от ковида

Прошедшие вакцинацию в период с 25 июня жители области смогут стать обладателями однушки в ЖК "Южная Битца". Отмечается, что в квартире уже есть ремонт, а также установлена вся необходимая сантехника.

8 июля, 14:30

Фото © ТАСС / AP

Фото © Телеканал "360"

Фото © Телеканал "360"

В Подмосковье 1 августа пройдёт второй розыгрыш квартиры среди вакцинированных от ковида. Как сообщает телеканал "360", его участниками могут стать граждане, которые сделали прививку от инфекции начиная с 25 июня.

На кону стоит однокомнатная квартира на 24-м этаже общей площадью 40 квадратных метров в жилом комплексе "Южная Битца". До ближайшего метро на общественном транспорте можно добраться всего за десять минут. Отмечается, что в квартире уже есть ремонт, а также установлена вся необходимая сантехника.

Фото © Телеканал "360"

Фото © Телеканал "360"

В Москве разыграли первые пять автомобилей среди привитых от CoViD-19

В Москве разыграли первые пять автомобилей среди привитых от CoViD-19

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно на портале госуслуг кликнуть на баннер акции, затем подтвердить своё согласие с правилами участия в ней. Потребуется указать ФИО, дату рождения, данные паспорта и полиса ОМС, СНИЛС, номер телефона и адрес электронной почты. После этого придёт специальный код, подтверждающий регистрацию. Итоги розыгрыша объявят в эфире телеканала "360".

Ранее Лайф рассказывал, что власти Подмосковья разыграли трёхкомнатную квартиру в Серпуховском ЖК "Новая Пролетарка". На неё претендовали те, кто сделал себе первую прививку от ковида с 15 по 25 июня.

Названо имя победителя розыгрыша квартиры среди привитых от коронавируса в Подмосковье

Названо имя победителя розыгрыша квартиры среди привитых от коронавируса в Подмосковье

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин откроет движение по ЦКАД

вчера в 12:57

Учёный: Третья волна ковида в России случилась бы и без индийского штамма

сегодня в 14:44

В АТОР назвали сроки возобновления чартерного авиасообщения с Египтом

сегодня в 15:09

Не оценивать, а ценить: Путин по-отечески пообщался со школьниками

сегодня в 15:16

"Произошли изменения в работе мозга": Психиатр сообщил об опасном состоянии экс-жены Аршавина с тех пор, как провалился её нос

сегодня в 15:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1