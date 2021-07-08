Власти Подмосковья 1 августа разыграют вторую квартиру среди привившихся от ковида
Прошедшие вакцинацию в период с 25 июня жители области смогут стать обладателями однушки в ЖК "Южная Битца". Отмечается, что в квартире уже есть ремонт, а также установлена вся необходимая сантехника.
Фото © ТАСС / AP
В Подмосковье 1 августа пройдёт второй розыгрыш квартиры среди вакцинированных от ковида. Как сообщает телеканал "360", его участниками могут стать граждане, которые сделали прививку от инфекции начиная с 25 июня.
На кону стоит однокомнатная квартира на 24-м этаже общей площадью 40 квадратных метров в жилом комплексе "Южная Битца". До ближайшего метро на общественном транспорте можно добраться всего за десять минут. Отмечается, что в квартире уже есть ремонт, а также установлена вся необходимая сантехника.
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно на портале госуслуг кликнуть на баннер акции, затем подтвердить своё согласие с правилами участия в ней. Потребуется указать ФИО, дату рождения, данные паспорта и полиса ОМС, СНИЛС, номер телефона и адрес электронной почты. После этого придёт специальный код, подтверждающий регистрацию. Итоги розыгрыша объявят в эфире телеканала "360".
Ранее Лайф рассказывал, что власти Подмосковья разыграли трёхкомнатную квартиру в Серпуховском ЖК "Новая Пролетарка". На неё претендовали те, кто сделал себе первую прививку от ковида с 15 по 25 июня.
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