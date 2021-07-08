Власти Подмосковья 1 августа разыграют вторую квартиру среди привившихся от ковида

В Подмосковье 1 августа пройдёт второй розыгрыш квартиры среди вакцинированных от ковида. Как сообщает телеканал "360", его участниками могут стать граждане, которые сделали прививку от инфекции начиная с 25 июня.

На кону стоит однокомнатная квартира на 24-м этаже общей площадью 40 квадратных метров в жилом комплексе "Южная Битца". До ближайшего метро на общественном транспорте можно добраться всего за десять минут. Отмечается, что в квартире уже есть ремонт, а также установлена вся необходимая сантехника.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно на портале госуслуг кликнуть на баннер акции, затем подтвердить своё согласие с правилами участия в ней. Потребуется указать ФИО, дату рождения, данные паспорта и полиса ОМС, СНИЛС, номер телефона и адрес электронной почты. После этого придёт специальный код, подтверждающий регистрацию. Итоги розыгрыша объявят в эфире телеканала "360".