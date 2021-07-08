Власти Краснодара возмутились "несогласованным" концертом Zivert, который провели у них под носом
Организатору грозят штрафы и проверки, однако сама площадка ("Баскет-холл") принадлежит администрации края.
Фото © Instagram / mofc.zivert
В Краснодаре разгорается скандал из-за концерта певицы Zivert (Зиверт) на территории "Баскет-холла", вмещающего 7500 зрителей. Мэрия и региональное управление Роспотребнадзора начали проверку по факту коронавирусных нарушений со стороны организаторов шоу.
В Краснодаре начали проверку из-за нарушений на концерте Zivert.
Видео © Mash
Как сообщили в оперативном штабе региона, концерт даже не пытались согласовать с властями. Тем не менее шоу открыто рекламировали в соцсетях, а афиши висели по городу в течение нескольких недель, сама же площадка, по данным Mash, принадлежит администрации края.
"В Администрацию Краснодарского края за согласованием организаторы не обращались. Сейчас по факту нарушения постановления губернатора № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края" проводится проверка. В первую очередь в отношении площадки, где проходил концерт", — говорится в сообщении оперштаба.
Отметим, что такая же ситуация была с концертом Zivert в Красноярске. Там площадка и организаторы заплатили 200 тысяч штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологических предписаний. А сегодня, 8 июля, певица должна выступить в Ростове-на-Дону.
Напомним, что на днях лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский матом наорал на Билана после отменённого концерта коллектива в Санкт-Петербурге. Выступление команды "Ногу свело!" должно было состояться в рамках того же фестиваля, что и концерт артиста. Покровский упрекнул коллегу в том, что он не соблюдал мер предосторожности и спускался к фанатам со сцены. Музыкальный продюсер Яна Рудковская заступилась за Билана, назвав лидера группы "Ногу свело" "обыкновенным хайпожором, о котором все забыли". Со стороны певца были соблюдены все требования Роспотребнадзора, подчеркнула она.
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