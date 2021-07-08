Власти Краснодара возмутились "несогласованным" концертом Zivert, который провели у них под носом

В Краснодаре разгорается скандал из-за концерта певицы Zivert (Зиверт) на территории "Баскет-холла", вмещающего 7500 зрителей. Мэрия и региональное управление Роспотребнадзора начали проверку по факту коронавирусных нарушений со стороны организаторов шоу.

В Краснодаре начали проверку из-за нарушений на концерте Zivert. Видео © Mash

Как сообщили в оперативном штабе региона, концерт даже не пытались согласовать с властями. Тем не менее шоу открыто рекламировали в соцсетях, а афиши висели по городу в течение нескольких недель, сама же площадка, по данным Mash, принадлежит администрации края.

"В Администрацию Краснодарского края за согласованием организаторы не обращались. Сейчас по факту нарушения постановления губернатора № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края" проводится проверка. В первую очередь в отношении площадки, где проходил концерт", — говорится в сообщении оперштаба.

Отметим, что такая же ситуация была с концертом Zivert в Красноярске. Там площадка и организаторы заплатили 200 тысяч штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологических предписаний. А сегодня, 8 июля, певица должна выступить в Ростове-на-Дону.