НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Школьница создала в Minecraft памятник ко Дню семьи, любви и верности

Он символизирует крепкую любовь людей и их величайшую силу духа, отметила девушка. Теперь Лиза думает, к какой постройке приступить дальше, ведь на каникулах ещё много свободного времени, которое можно провести с пользой.

8 июля, 12:38

Российская школьница создала памятник ко Дню семьи, любви и верности в игре Minecraft. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой Российского движения школьников.

Девятиклассница из Кемеровской области решила подготовить необычный сюрприз ко Дню семьи, любви и верности и создала памятник семье в популярной игре Minecraft. Концепцию школьница, которая является активисткой Российского движения школьников (РДШ), придумала от и до сама.

"Я решила создать памятник, посвящённый любви и верности. Я так вдохновилась, что решила показать его всем. Чтобы люди могли смотреть на него своими глазами не выходя из дома. Он символизирует крепкую любовь людей и их величайшую силу духа", — рассказала Лиза Жилина.

Российский школьник воссоздал Брестскую крепость в игре Minecraft

Российский школьник воссоздал Брестскую крепость в игре Minecraft

Активистка РДШ отметила, что наша страна немыслима без семьи, поэтому её объект отлично дополняет сооружения сервера. Теперь девушка думает над тем, к какой постройке приступить дальше, ведь на каникулах ещё много свободного времени, которое можно провести с пользой.

В декабре 2020 года РДШ представило новый сервер игры Minecraft "Yоucrafts. Россия", который создавался более восьми месяцев. Тогда в виртуальную реальность энтузиасты перенесли знаковые достопримечательности страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец земледельцев в Казани, памятник "Оборона Севастополя" и многие другие. Инициаторами идеи стали сами дети — более тысячи активистов.

В преддверии 9 Мая школьники построили в Minecraft копию стелы "Родина-мать зовёт!"

В преддверии 9 Мая школьники построили в Minecraft копию стелы "Родина-мать зовёт!"

Ранее президент России Владимир Путин во время общения с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена" ответил на предложение одного из учеников ввести в школах раздельное обучение мальчиков и девочек. По мнению главы государства, при совместном обучении подростки начинают с большим уважением относиться друг к другу.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Носилки для Зюганова: Активисты в форме санитаров и медсестёр устроили акцию у штаба КПРФ

6 июля, 11:17

Позвоните родителям: Российские школьники в День семьи запустили спецчат

сегодня в 13:21

"Очуметь!": На Кубани парашютист приземлился на кондиционер многоэтажки

сегодня в 13:30

"Он несколько раз пересекал сплошные": Губерниев поддержал Черчесова после увольнения из сборной России

сегодня в 13:33

Рязанские подростки убили двух бомжей за отказ прикурить

сегодня в 13:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1