Школьница создала в Minecraft памятник ко Дню семьи, любви и верности

Российская школьница создала памятник ко Дню семьи, любви и верности в игре Minecraft. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой Российского движения школьников.

Девятиклассница из Кемеровской области решила подготовить необычный сюрприз ко Дню семьи, любви и верности и создала памятник семье в популярной игре Minecraft. Концепцию школьница, которая является активисткой Российского движения школьников (РДШ), придумала от и до сама.

"Я решила создать памятник, посвящённый любви и верности. Я так вдохновилась, что решила показать его всем. Чтобы люди могли смотреть на него своими глазами не выходя из дома. Он символизирует крепкую любовь людей и их величайшую силу духа", — рассказала Лиза Жилина.

Активистка РДШ отметила, что наша страна немыслима без семьи, поэтому её объект отлично дополняет сооружения сервера. Теперь девушка думает над тем, к какой постройке приступить дальше, ведь на каникулах ещё много свободного времени, которое можно провести с пользой.

В декабре 2020 года РДШ представило новый сервер игры Minecraft "Yоucrafts. Россия", который создавался более восьми месяцев. Тогда в виртуальную реальность энтузиасты перенесли знаковые достопримечательности страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец земледельцев в Казани, памятник "Оборона Севастополя" и многие другие. Инициаторами идеи стали сами дети — более тысячи активистов.