Скончался народный артист РФ Михаил Глуз
О дате и месте прощания с композитором сообщат позднее. В сентябре автор музыки к балетам и мюзиклам должен был отметить 70-летний юбилей.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Не стало композитора, народного артиста РФ Михаила Глуза. Ему было 69 лет. О смерти создателя и гендиректора Международного культурного центра имени Михоэлса сообщили в "Ленкоме Марка Захарова".
Михаил Глуз известен как автор музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. Как отмечается в пресс-релизе, музыка авторства Глуза, проникновенная и темпераментная, звучит в спектакле театра "Поминальная молитва".
"Композитор принимал активное творческое участие в возрождении нашей знаменитой постановки. О месте и времени прощания с Михаилом Глузом будет известно позже", — отмечается в сообщении.
Напомним, сегодня в Москве простились с выдающимся советским и российским режиссёром, актёром, сценаристом Владимиром Меньшовым. На церемонии присутствовали дочь Меньшова Юлия и вдова режиссёра Вера Алентова, которую на днях выписали из больницы. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий со сцены зачитал телеграммы с соболезнованиями от президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина. От себя он добавил, что Владимир Меньшов "во всех своих проявлениях в искусстве был самым первым".
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