Скончался народный артист РФ Михаил Глуз

Не стало композитора, народного артиста РФ Михаила Глуза. Ему было 69 лет. О смерти создателя и гендиректора Международного культурного центра имени Михоэлса сообщили в "Ленкоме Марка Захарова".

Михаил Глуз известен как автор музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. Как отмечается в пресс-релизе, музыка авторства Глуза, проникновенная и темпераментная, звучит в спектакле театра "Поминальная молитва".

"Композитор принимал активное творческое участие в возрождении нашей знаменитой постановки. О месте и времени прощания с Михаилом Глузом будет известно позже", — отмечается в сообщении.