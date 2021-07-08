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Скончался народный артист РФ Михаил Глуз

О дате и месте прощания с композитором сообщат позднее. В сентябре автор музыки к балетам и мюзиклам должен был отметить 70-летний юбилей.

8 июля, 12:24
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Не стало композитора, народного артиста РФ Михаила Глуза. Ему было 69 лет. О смерти создателя и гендиректора Международного культурного центра имени Михоэлса сообщили в "Ленкоме Марка Захарова".

Михаил Глуз известен как автор музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. Как отмечается в пресс-релизе, музыка авторства Глуза, проникновенная и темпераментная, звучит в спектакле театра "Поминальная молитва".

"Композитор принимал активное творческое участие в возрождении нашей знаменитой постановки. О месте и времени прощания с Михаилом Глузом будет известно позже", — отмечается в сообщении.

Умер режиссёр Роберт Дауни – старший

Умер режиссёр Роберт Дауни – старший

Напомним, сегодня в Москве простились с выдающимся советским и российским режиссёром, актёром, сценаристом Владимиром Меньшовым. На церемонии присутствовали дочь Меньшова Юлия и вдова режиссёра Вера Алентова, которую на днях выписали из больницы. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий со сцены зачитал телеграммы с соболезнованиями от президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина. От себя он добавил, что Владимир Меньшов "во всех своих проявлениях в искусстве был самым первым".

"Сашка, снимать кино надо о любви": Панкратов-Чёрный произнёс трогательную речь на прощании с Меньшовым

"Сашка, снимать кино надо о любви": Панкратов-Чёрный произнёс трогательную речь на прощании с Меньшовым

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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