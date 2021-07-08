Путин: Поддержка семьи — главная опора в жизни

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днём семьи, любви и верности, который отмечается сегодня, в день памяти святых Петра и Февронии. Отдельное поздравление он адресовал финалистам всероссийского конкурса "Большая перемена", с которыми глава государства провёл встречу по видеосвязи в четверг.

По словам главы государства, поддержка семьи — главная опора в жизни.

"Я поздравляю с этим замечательным праздником вас и ваших близких. Обязательно сохраняйте тепло и душевность в ваших отношениях. Берегите традиции и ценности, которые всегда, во все исторические эпохи особо почитались в нашей стране, потому что поддержка родных, близких, друзей — главная опора в жизни и составляющая любого успеха", — обратился к участникам конкурса российский лидер.

Отметим, что встречу со школьниками 5–7-х классов, которые вышли в финал "Большой перемены", президент проводит в четверг в режиме телемоста с Артеком. Из более 1,1 миллиона участников этой возрастной группы финалистами конкурса стали 639 школьников со всей страны. По итогам испытаний определят 300 победителей.