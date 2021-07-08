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Воздушная тревога прервала конференцию премьера Испании на базе НАТО в Литве

Над Балтийским морем в международном воздушном пространстве были обнаружены летательные аппараты, полётный план которых не был согласован.

8 июля, 12:09

Скриншот видео © Twitter / el_pais

Воздушная тревога прервала конференцию премьера Испании Педро Санчеса на базе НАТО в Литве. Видео © Twitter / el_pais

Пресс-конференция премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы была на время прервана из-за извещения о тревоге. Это произошло на литовской базе Североатлантического альянса, передаёт El Pais.

Судя по кадрам, опубликованным в Сети, к главе испанского кабмина во время выступления Науседы подошёл представитель размещённого на базе контингента королевства и что-то сообщил. Политики переглянулись, после чего пресс-конференция была прервана.

Как указал в беседе с представителями СМИ пресс-офицер вооружённых сил капитан Андрюс Дилда, у границы с Литвой в международном воздушном пространстве над Балтикой были зафиксированы два воздушных судна. У них не было согласованного полётного плана, связь с наземным центром управления полётами они не поддерживали, потому для опознания были задействованы истребители государств – членов НАТО.

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Ранее Лайф писал, как дальнюю авиацию ВКС России подняли по тревоге во время учений. В воздушных манёврах приняли участие порядка 20 единиц авиационной техники, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС и самолёты-заправщики Ил-78.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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