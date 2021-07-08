Российских школьников будут обучать финансовой грамотности с 1-го по 9-й класс

В российских школах станет обязательным преподавание финансовой грамотности до девятого класса. Теперь это закреплено в новых государственных образовательных стандартах, которые были разработаны при участии Банка России. Элементы финграмотности появятся в таких предметах, как математика, обществознание и география.

Как сообщает ЦБ РФ, обучение в первых и пятых классах начнётся с 1 сентября 2022 года, но программы могут быть изменены по согласованию родителей в 2021 году.

"В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как "Математика" и "Окружающий мир", а для учеников 5–9-х классов — в предметах "Обществознание", "Математика" и "География", — говорится в сообщении.

Новые образовательные стандарты с первого по пятый класс предусматривают формирование навыков безопасного поведения в Интернете, обучение анализу доходов и расходов семьи, составлению личного финансового плана. Школьников с пятого по девятый класс будут учить оценивать риски предпринимательской деятельности, рассказывать им о видах финансового мошенничества и недобросовестных практиках финансовых организаций. На уроках географии будут обсуждать качество жизни человека и семьи, а математические задания будут посвящены расчёту налогов, цен товаров и услуг.

Также школьникам предстоит научиться самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы: заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе в электронном виде.

"Правильные навыки обращения с финансами должны закладываться с самого детства, со школы... Введение новых образовательных стандартов позволит каждому школьнику в нашей стране гарантированно получить необходимый для жизни запас знаний о финансах, чтобы понимать, как распорядиться своими доходами, приумножить сбережения и защитить их от финансовых мошенников", — подчеркнул первый зампред Банка России Сергей Швецов.