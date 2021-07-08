На Урале ковид-диссиденты выгнали женщину из автобуса за просьбу надеть маску. Видео © Ura.ru

В городе Новоуральске Свердловской области пассажиры обматерили и выгнали из автобуса женщину, которая просила их надеть медицинские маски. Местная жительница была в шоке, увидев людей без средств защиты, и подняла шум. Об этом нестандартном случае пишет Ura.ru.

"Мы с ребёнком зашли на остановке "Вокзал" в автобус № 76, его маршрут пролегает через весь город. Я сразу обратила внимание, что практически все вокруг, включая водителя, без маски. Я стала требовать их надеть, ссылалась на приказ губернатора, но меня начали оскорблять. Я так понимаю, что в Новоуральске люди в маске теперь считаются прокажёнными и им нельзя ездить в общественном транспорте и посещать людные места?" — поделилась Елена.

На кадрах видно, что люди настроены агрессивно против шумной землячки. Она сделала замечание водителю, но мужчина ответил, что он не вправе заставлять людей надевать маски. Его поддержали пассажиры, называя Елену больной, сбежавшей из психушки и даже пьяной. Видео заканчивается тем, что женщина покидает автобус. Теперь Елена собирается найти владельца маршрутки и потребовать от него соблюдения санитарных мер.