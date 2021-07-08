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Лукашенко раскрыл, с чего может начаться война в Белоруссии

Сейчас нужно готовиться к ней не так, как это было прежде, подчеркнул глава республики. По его словам, сначала в стране будет посеян хаос, а уже потом, если потребуется, будут введены иностранные войска.

8 июля, 11:24

Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Белоруссии

Александр Лукашенко раскрыл, с чего может начаться война в Белоруссии. Видео © Телеграм-канал "Пул Первого"

Война на территории Белоруссии может начаться с попытки посеять хаос в стране. Об этом в ходе выступления перед выпускниками военных вузов заявил глава республики Александр Лукашенко.

"Теоретически мы готовимся к войне не так, как это было прежде. Вы прекрасно понимаете, что война, скорее всего, не начнётся с агрессии извне, она начнётся изнутри, начнётся разрушением умов наших людей", — подчеркнул белорусский лидер.

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Лукашенко назвался мирным человеком, но пообещал насмерть стоять за суверенитет Белоруссии

Сначала западные страны посеют в республике хаос, а уже потом, если потребуется, введут свои войска, подчеркнул Лукашенко. По его словам, в связи с этим самым надёжным гарантом безопасности Белоруссии является хорошо подготовленный офицерский корпус. "В этом суть нашей концепции национальной безопасности", — добавил он.

Ранее Лукашенко приказал ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай. По словам президента, немцы могут поставлять свою продукцию в эти страны через Финляндию или Украину.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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