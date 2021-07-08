Александр Лукашенко раскрыл, с чего может начаться война в Белоруссии. Видео © Телеграм-канал "Пул Первого"

Война на территории Белоруссии может начаться с попытки посеять хаос в стране. Об этом в ходе выступления перед выпускниками военных вузов заявил глава республики Александр Лукашенко.

"Теоретически мы готовимся к войне не так, как это было прежде. Вы прекрасно понимаете, что война, скорее всего, не начнётся с агрессии извне, она начнётся изнутри, начнётся разрушением умов наших людей", — подчеркнул белорусский лидер.

Сначала западные страны посеют в республике хаос, а уже потом, если потребуется, введут свои войска, подчеркнул Лукашенко. По его словам, в связи с этим самым надёжным гарантом безопасности Белоруссии является хорошо подготовленный офицерский корпус. "В этом суть нашей концепции национальной безопасности", — добавил он.