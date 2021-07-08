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Игорь Верник назвал бредом слухи о своей госпитализации

Как сообщил народный артист РФ в беседе с Лайфом, он чувствует себя прекрасно, никаких проблем со здоровьем нет.

8 июля, 11:32
<p>Игорь Верник. Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/B6Eb7Nhon5_/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ivernik</a></p>

Игорь Верник. Фото © Instagram / ivernik

Российский актёр и телеведущий Игорь Верник в беседе с Лайфом опроверг информацию СМИ о своей госпитализации. Ранее в прессе появились слухи о том, что артист попал в больницу из-за проблем с сердцем.

"Это всё бред. Спасибо за беспокойство, я прекрасно себя чувствую. У меня всё прекрасно и нет никаких проблем", — сказал актёр Лайфу.

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"Выкручивало руки и ноги": Актриса Вера Сотникова попала в больницу с ковидом и записала видео из палаты

Все сообщения о том, что артисту якобы предстоит пройти коронарографию (диагностика сосудов сердца. — Прим. Лайфа), не соответствуют действительности. Верник отметил, что понятия не имеет, что вообще означает этот термин.

Ранее сообщалось, что актриса Татьяна Догилева госпитализирована с ковидом. Самочувствие артистки ухудшилось около недели назад, поднялась температура, появились слабость и головная боль. По некоторым данным, у Догилевой поражено 30% лёгких.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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