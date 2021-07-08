Игорь Верник назвал бредом слухи о своей госпитализации

Российский актёр и телеведущий Игорь Верник в беседе с Лайфом опроверг информацию СМИ о своей госпитализации. Ранее в прессе появились слухи о том, что артист попал в больницу из-за проблем с сердцем.

"Это всё бред. Спасибо за беспокойство, я прекрасно себя чувствую. У меня всё прекрасно и нет никаких проблем", — сказал актёр Лайфу.

Все сообщения о том, что артисту якобы предстоит пройти коронарографию (диагностика сосудов сердца. — Прим. Лайфа), не соответствуют действительности. Верник отметил, что понятия не имеет, что вообще означает этот термин.