Игорь Верник назвал бредом слухи о своей госпитализации
Как сообщил народный артист РФ в беседе с Лайфом, он чувствует себя прекрасно, никаких проблем со здоровьем нет.
Игорь Верник. Фото © Instagram / ivernik
Российский актёр и телеведущий Игорь Верник в беседе с Лайфом опроверг информацию СМИ о своей госпитализации. Ранее в прессе появились слухи о том, что артист попал в больницу из-за проблем с сердцем.
"Это всё бред. Спасибо за беспокойство, я прекрасно себя чувствую. У меня всё прекрасно и нет никаких проблем", — сказал актёр Лайфу.
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Все сообщения о том, что артисту якобы предстоит пройти коронарографию (диагностика сосудов сердца. — Прим. Лайфа), не соответствуют действительности. Верник отметил, что понятия не имеет, что вообще означает этот термин.
Ранее сообщалось, что актриса Татьяна Догилева госпитализирована с ковидом. Самочувствие артистки ухудшилось около недели назад, поднялась температура, появились слабость и головная боль. По некоторым данным, у Догилевой поражено 30% лёгких.
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