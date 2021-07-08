Россияне собрали денег слабослышащему таксисту, избитому пьяной пассажиркой

Слабослышащий таксист Дмитрий из Новосибирска оказался в центре внимания после истории с неадекватной пассажиркой. Женщина избила парня, назвав недоношенным, и отказалась оплатить 207 рублей за поездку. Благодаря публикациям в прессе и соцсетях о водителе узнали неравнодушные люди и решили поддержать, рассказывает сайт kp.ru.

Добродушный парень водит такси уже несколько лет. Многие сибиряки его знают. Диспетчерам службы на парня никогда не поступало жалоб. В машине Димы установлено предупреждение о его особенности, и пассажиры всегда относились к слабослышащему водителю с пониманием.

"Первый раз в жизни меня оскорбили, избили ногами. За четыре года работы в такси такого не было. А тут сам не ожидал" , — рассказал с помощью переводчика с языка жестов Дмитрий Кривошеев.

Пользователи соцсетей после просмотра ролика с потасовкой стали поддерживать парня. Сначала сибиряки и жители соседних регионов писали Диме слова поддержки. Потом один из собеседников Димы предложил перевести таксисту деньги, чтобы закрыть долг поездки.

На встрече с парнем директор одной из новосибирских компаний, помогающих с подбором автомобилей, передал Диме конверт с небольшой суммой. Финансовые вложения сделали и пользователи соцсетей.

"Это очень хорошие люди. Я не ожидал такой поддержки, я заплакал", — написал таксист Дмитрий Кривошеев в благодарность за неожиданную помощь.

На этом волна людской помощи не остановилась. На личную карточку по номеру телефона таксиста полились финансовые переводы всех, кто хотел помочь. В итоге неоплаченный вызов обернулся восемью тысячами рублей.