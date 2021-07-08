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Россияне собрали денег слабослышащему таксисту, избитому пьяной пассажиркой

А ещё неравнодушные новосибирцы предложили парню помощь в подборе нового авто, если тот вдруг захочет сменить машину. Поступок людей растрогал водителя до слёз.

8 июля, 11:47

Скриншот © VK / Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Слабослышащий таксист Дмитрий из Новосибирска оказался в центре внимания после истории с неадекватной пассажиркой. Женщина избила парня, назвав недоношенным, и отказалась оплатить 207 рублей за поездку. Благодаря публикациям в прессе и соцсетях о водителе узнали неравнодушные люди и решили поддержать, рассказывает сайт kp.ru.

Добродушный парень водит такси уже несколько лет. Многие сибиряки его знают. Диспетчерам службы на парня никогда не поступало жалоб. В машине Димы установлено предупреждение о его особенности, и пассажиры всегда относились к слабослышащему водителю с пониманием.

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"Первый раз в жизни меня оскорбили, избили ногами. За четыре года работы в такси такого не было. А тут сам не ожидал" , — рассказал с помощью переводчика с языка жестов Дмитрий Кривошеев.

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Пользователи соцсетей после просмотра ролика с потасовкой стали поддерживать парня. Сначала сибиряки и жители соседних регионов писали Диме слова поддержки. Потом один из собеседников Димы предложил перевести таксисту деньги, чтобы закрыть долг поездки.

На встрече с парнем директор одной из новосибирских компаний, помогающих с подбором автомобилей, передал Диме конверт с небольшой суммой. Финансовые вложения сделали и пользователи соцсетей.

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"Это очень хорошие люди. Я не ожидал такой поддержки, я заплакал", — написал таксист Дмитрий Кривошеев в благодарность за неожиданную помощь.

На этом волна людской помощи не остановилась. На личную карточку по номеру телефона таксиста полились финансовые переводы всех, кто хотел помочь. В итоге неоплаченный вызов обернулся восемью тысячами рублей.

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Ранее Лайф писал, что в Колпине таксист высадил пассажирку на полпути из-за низкой стоимости поездки. Мужчина без стеснения заявил, что 268 рублей — слишком мало. Он признался, что хочет направиться в центр Петербурга, чтобы получить более выгодные заказы.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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