Нарушивший границу России эсминец Defender покинул Чёрное море
Сейчас корабль ВМС Великобритании находится в порту Джидда в Саудовской Аравии.
Фото © Yulii Zozulia/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images
Британский эсминец Defender, который в конце июня нарушил российскую границу у берегов Крыма, покинул Чёрное море. Судя по его перемещениям, как свидетельствуют данные портала Marine Traffic, сейчас корабль ВМС Великобритании находится в саудовском порту Джидда.
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Напомним, 23 июня после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что заход Defender в территориальные воды России в районе Крыма является провокацией и она проводилась совместно с США.
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