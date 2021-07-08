Кузнецова предложила снизить пенсионный возраст ухаживающим за внуками бабушкам
Это должно происходить с сохранением трудового стажа, отметила детский омбудсмен. Она также призвала разработать программу выплат для подобных случаев.
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Российским бабушкам, которые ухаживают за детьми в семье, необходимо снизить пенсионный возраст. С таким предложением выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
"Нужно добиваться рассмотрения возможности снижения бабушке, ухаживающей за ребёнком в семье, возраста выхода на пенсию и сохранения трудового стажа одновременно", — заявила детский омбудсмен на стратегической сессии "Народная программа "Единой России" — семьям с детьми".
Кузнецова не стала уточнять, каким должен быть оптимальный возраст для выхода на пенсию для ухаживающих за внуками бабушек. Вместе с тем омбудсмен предложила разработать программу так называемых пенсионных декретных для подобных случаев.
Ранее Кузнецова предложила ввести в России обязательную регистрацию сирот. Она отметила, что вопрос должен касаться и тех детей, которые находились в приёмных семьях, а после 18 лет оказались на улице.
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