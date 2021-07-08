Курс евро превысил 89 рублей
Вырос сегодня и доллар — курс американской валюты поднялся выше 75 рублей.
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Курс евро ускорил рост и поднялся выше 89 рублей — до 89,185 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. В последний раз евро поднимался до такой отметки 3 июня.
Вырос сегодня и доллар: курс американской валюты впервые с 4 мая 2021 года поднялся выше 75 рублей. В 9:37 мск доллар торговался на уровне 75,025 рубля. 4 мая 2021 года он поднимался до 75,2 рубля.
Ранее финансист назвал россиянам три альтернативные доллару валюты для хранения сбережений. Эксперт посоветовал ориентироваться на развивающиеся страны, однако призвал при этом учитывать политическую непредсказуемость и риски, свойственные для подобных государств.
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