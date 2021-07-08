Курс евро превысил 89 рублей

Курс евро ускорил рост и поднялся выше 89 рублей — до 89,185 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. В последний раз евро поднимался до такой отметки 3 июня.

Вырос сегодня и доллар: курс американской валюты впервые с 4 мая 2021 года поднялся выше 75 рублей. В 9:37 мск доллар торговался на уровне 75,025 рубля. 4 мая 2021 года он поднимался до 75,2 рубля.