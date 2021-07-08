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"Гибрид расизма и неонацизма": Захарова жёстко раскритиковала призыв Франции не признавать вакцины из России

Российский МИД считает недопустимым толкать мир к конфронтации, когда он проходит тяжелейшее испытание коронавирусной пандемией.

8 июля, 14:06
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко раскритиковала призывы французских дипломатов не признавать российские и китайские вакцины в ЕС. По её словам, такие заявления представляют собой "гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма".

"Неприемлемые высказывания. Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией", — написала Захарова в своём телеграм-канале в четверг.

Напомним, ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж не советует странам Евросоюза признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае. Он напомнил, что в ЕС признают четыре препарата.

"Нужно объединять усилия, а не искать недостатки": В Госдуме ответили на призыв Франции не признавать вакцины из России

"Нужно объединять усилия, а не искать недостатки": В Госдуме ответили на призыв Франции не признавать вакцины из России

Между тем Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А на днях статья о достоинствах российской вакцины появилась в медицинском журнале Nature. Кроме того, в России зарегистрировано ещё три препарата: "Спутник лайт" (однокомпонентный), "Эпиваккорона" и "Ковивак".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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