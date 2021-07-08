Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко раскритиковала призывы французских дипломатов не признавать российские и китайские вакцины в ЕС. По её словам, такие заявления представляют собой "гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма".

"Неприемлемые высказывания. Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией", — написала Захарова в своём телеграм-канале в четверг.