Элджея лишили прав на год и семь месяцев

"Узенюк Алексей признан виновным в совершении административного правонарушения... и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев", — говорится в сообщении суда.

Напомним, в конце мая полицейские остановили автомобиль BMW i8, принадлежащий рэперу Элджею, — иномарка на огромной скорости пролетела мимо поста ДПС по проспекту Маршала Жукова в сторону Подмосковья. После этого музыкант якобы пытался решить вопрос с помощью взятки, предложив "вознаграждение" в размере 300 тысяч рублей, затем увеличив его до полумиллиона, а позже — до 700 тысяч. У рэпера отобрали водительское удостоверение и составили протокол. Предположительно, управлял спорткаром Элджей, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Но менеджер рэпера Владислав уверял, что это не так. От прохождения медицинского освидетельствования артист тогда отказался.