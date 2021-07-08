НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Элджея лишили прав на год и семь месяцев

Также рэпер должен выплатить административный штраф в размере 30 000 рублей.

8 июля, 13:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sayonaraboy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sayonaraboy</a></p>

Фото © Instagram / sayonaraboy

Суд лишил рэпера Элджея (Алексея Узенюка) водительских прав на один год и семь месяцев, также артист должен будет заплатить 30 тысяч рублей штрафа.

"Узенюк Алексей признан виновным в совершении административного правонарушения... и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев", — говорится в сообщении суда.

Секретный список ГИБДД: После Гусейна Гасанова полиция может устроить облаву на самых опасных блогеров

Секретный список ГИБДД: После Гусейна Гасанова полиция может устроить облаву на самых опасных блогеров

Напомним, в конце мая полицейские остановили автомобиль BMW i8, принадлежащий рэперу Элджею, — иномарка на огромной скорости пролетела мимо поста ДПС по проспекту Маршала Жукова в сторону Подмосковья. После этого музыкант якобы пытался решить вопрос с помощью взятки, предложив "вознаграждение" в размере 300 тысяч рублей, затем увеличив его до полумиллиона, а позже — до 700 тысяч. У рэпера отобрали водительское удостоверение и составили протокол. Предположительно, управлял спорткаром Элджей, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Но менеджер рэпера Владислав уверял, что это не так. От прохождения медицинского освидетельствования артист тогда отказался.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Элджей клипом о расставании подогрел слухи о разводе с Ивлеевой

20 июня, 11:57

До четырёх лет: Сдающим на права россиянам пригрозили уголовными делами за скрытые микрофоны на экзаменах

7 июня, 00:24

Власти Краснодара возмутились "несогласованным" концертом Zivert, который провели у них под носом

сегодня в 12:45

Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта

сегодня в 13:48

В Instagram Бритни Спирс появилось голое фото, но одна деталь заставила фанатов бояться за её жизнь

сегодня в 13:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1