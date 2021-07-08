Рязанские подростки убили двух бомжей за отказ прикурить

Страшная история произошла в Рязани. В пруду Октябрьского района города 6 июля были обнаружены тела двух неработающих мужчин 49 и 50 лет с многочисленными переломами рёбер и травмами головы. Об этом Лайфу сообщил источник.

Выяснилось, что вечером 4 июля двое юношей 17 и 16 лет проходили мимо мужчин без определённого места жительства и попросили закурить. Взрослые грубо ответили на просьбу подростков, завязалась драка. Перевес сил оказался на стороне молодых людей. В результате юноши до смерти избили своих жертв и столкнули их тела в пруд.

Сейчас подростки задержаны, от них получены признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", сообщает СУ СК РФ по региону. Мера пресечения для несовершеннолетних бандитов ещё не избрана.

По информации Лайфа, несовершеннолетние страдают психическими расстройствами, а именно расстройствами личности и поведенческими. Они консультативно наблюдаются в психоневрологическом диспансере, но на учёте не стоят.