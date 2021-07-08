Лайф публикует расшифровку переговоров экипажа пассажирского самолёта Ан-26 с диспетчером перед крушением на Камчатке. Диспетчер не рекомендует командиру воздушного судна "снижаться в море", он отвечает, что делать этого не собирается.

Судя по записи, переговоры идут в рутинном режиме, диспетчер уточняет время посадки и в этот момент командир Ан-26 перестаёт отвечать. Вскоре станет известно, что Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, потерпел крушение, врезавшись в скалу. Фюзеляж самолёта разорвало на части, выжить не удалось никому.