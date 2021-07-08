"Снижаться в море не рекомендую": Лайф публикует переговоры экипажа Ан-26 с диспетчером перед крушением
Вскоре станет известно, что самолёт, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, врезался в скалу.
Фото © LIFE
Лайф публикует переговоры экипажа Ан-26 с диспетчером перед крушением. Видео © LIFE
Лайф публикует расшифровку переговоров экипажа пассажирского самолёта Ан-26 с диспетчером перед крушением на Камчатке. Диспетчер не рекомендует командиру воздушного судна "снижаться в море", он отвечает, что делать этого не собирается.
Судя по записи, переговоры идут в рутинном режиме, диспетчер уточняет время посадки и в этот момент командир Ан-26 перестаёт отвечать. Вскоре станет известно, что Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, потерпел крушение, врезавшись в скалу. Фюзеляж самолёта разорвало на части, выжить не удалось никому.
Напомним, борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. Пока найдены фрагменты тел 19 погибших, опознан только один. Сегодня в районе крушения начали работать водолазы.
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