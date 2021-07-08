Российские школьники поздравили близких с Днём семьи, любви и верности. Видео © VK / skm_rus

День семьи, любви и верности — ещё один повод сказать близким о том, как вы их любите. Активисты Российского движения школьников (РДШ) и известные россияне запустили "семейный чат".

В беседе с родителями школьники признавались в самых добрых чувствах, говоря тёплые слова.

"Солнышко, я тоже тебя люблю. Никакая карьера и золотые горы не заменят твоих обнимашек и поддержки", — в ответ на звонок дочери растроганно отвечает одна из мам.

Акцию РДШ "Семейный чат" поддержали известные россияне и их дети. Три дочери российского фермера Олега Сироты в видеозвонке дружно поздравили папу с праздником.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев тоже принял участие в акции. Телеведущий призвал россиян позвонить любимым и родным.

"Я по-прежнему добрый Карлсон Дмитрий Губерниев. Давайте сделаем звонок близкому человеку. Скажем добрые слова и объяснимся в любви", — сказал телеведущий.