В Центробанке рассказали, что станет с купюрами образца 1997 года

Зампред Банка России Михаил Алексеев рассказал, что купюры образца 1997 года после появления обновлённых банкнот ещё долго будут оставаться в обороте. Такой прогноз он озвучил на пресс-конференции в четверг.

"Это плавная замена — по мере выбытия банкнот в силу ветхости, износа, загрязнения. Купюры образца 1997 года будут ещё долго — мы даже думаем, что, может быть, и десятилетия, находиться в обороте", — рассказал представитель регулятора.

Напомним, что Центробанк решил изменить внешний вид шести банкнот, заменив на них изображения городов страны. Так, в 2022 году в обращение поступят модернизированные 100 рублей, в 2023-м — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025-м — 10 и 50 рублей. По словам экспертов, введение в оборот новых бумажных рублей вряд ли доставит банкам серьёзные неудобства, но им всё же придётся потратиться на настройку и обновление банкоматов.