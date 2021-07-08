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В убитого президента Гаити Жовенеля Моиза попало 12 пуль, а в его охрану — ни одной

По данным местного издания, у 53-летнего политика не было шансов на спасение. Тело главы государства было буквально изрешечено, несколько выстрелов попали ему прямо в голову.

8 июля, 12:56
<p>Жовенель Моиз. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/moisejovenel/status/1382467775235555328/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">moisejovenel</a></p>

Жовенель Моиз. Фото © Twitter / moisejovenel

В президента Гаити Жовенеля Моиза, который скончался 7 июля в результате нападения неизвестных, попало 12 пуль. Как сообщает местный портал Juno 7, при этом никто из охранников главы государства не пострадал.

По данным издания, у Моиза не было шансов на спасение. Преступники обстреляли его тело почти полностью — пули попали в левое ухо, лоб, живот, правую руку, левую ногу, которая ещё была сломана. Также сообщается, что левый глаз вообще отсутствовал.

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Резиденция президента была в полном беспорядке. Судя по оставшимся отверстиям от пуль, преступники напали на главу Гаити в столовой или спальне.

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Ранее власти Гаити сообщили об участии иностранцев в нападении на президента Моиза. Согласно их данным, часть совершивших атаку преступников говорили по-английски и по-испански. Напомним, неизвестные застрелили главу республики Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию ночью. 53-летний Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. Стоит отметить, что в 2018 году на него было совершено покушение во время визита в город Пон-Руж. Тогда Моиз серьёзно не пострадал ввиду чётких действий собственной охраны.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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