В убитого президента Гаити Жовенеля Моиза попало 12 пуль, а в его охрану — ни одной

По данным местного издания, у 53-летнего политика не было шансов на спасение. Тело главы государства было буквально изрешечено, несколько выстрелов попали ему прямо в голову.