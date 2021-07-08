"Хочешь быть красивым — терпи": Михаил Боярский раскритиковал оголяющихся на жаре петербуржцев
Артист призвал жителей и гостей Северной столицы поддерживать честь города и прилично одеваться даже при аномально тёплой погоде.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Актёр Михаил Боярский негативно высказался о людях, которые позволяют себе выйти на прогулку по городу с голым торсом и в резиновых тапках. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".
"В городе много туристов, и они, видимо, думают, что едут на курорт, а не в культурную столицу, в церемонный город, офисный. Он так построен, что нормальным людям первое, что приходит в голову, — как тут ходят военные? А ходят они при полном параде. Вы видели когда-нибудь военного в плавках и шортах? Особенно моряка. Как бы ни было ему жарко или холодно, он всегда в форме, потому что он — голубая кровь Петербурга", — отметил Михаил Боярский.
А тем, ко не может позволить себе одетым выйти на улицу в такую жару, артист посоветовал оставаться дома под холодным душем, а если "хочешь быть красивым — терпи".
В Петербурге на этой неделе действительно жарко, как и в Москве. По словам синоптика, к концу недели температурный фон будет на пять-семь градусов выше положенного по многолетней норме июля, а показания барометров стремительно вырастут к концу рабочих дней, достигнув уровня 757 миллиметров ртутного столба.
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