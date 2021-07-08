В Петербурге с 13 июля вводят запрет на массовые мероприятия

В связи с ростом заболеваемости ковидом в Санкт-Петербурге с 13 июля вводится запрет на проведение публичных массовых мероприятий, в которых участвует свыше 75 человек. Соответствующее решение принял губернатор региона Александр Беглов.

"Ограничение не затронет культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с Комитетом по культуре Санкт‑Петербурга, а также спортивные и физкультурные мероприятия, проводимые по согласованию с Комитетом по физической культуре и спорту", — уточняется в сообщении.

Так, согласно новым требованиям администрации города, количество посетителей в театрах и концертных залах не должно превышать 1500 человек. Кроме того, наполняемость цирков уменьшается с 75 до 50%. Также с 13 июля все спортивные мероприятия поручено проводить без зрителей. При этом лица, участвующие в них, должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за три дня до проведения мероприятия, либо сертификат о вакцинации.

Вместе с тем ограничения затронули и популярный у туристов водный транспорт. С середины июля наполняемость таких судов не должна превышать 50% от количества пассажирских мест. Другие антиковидные ограничения, как указали в администрации, автоматически продлеваются до 16 августа.