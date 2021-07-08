"Очуметь!": На Кубани парашютист приземлился на кондиционер многоэтажки
К счастью, с курсантом и сплит-системой в итоге всё в порядке. Парня пустили домой ошеломлённые хозяева квартиры.
В Краснодаре курсант приземлился на кондиционер жилого дома, не рассчитав траекторию полёта. Видео © LIFE
В Краснодаре курсант лётного училища, выполняя прыжок с парашютом, случайно приземлился на кондиционер жилого дома. Кадры с места необычного инцидента появились в распоряжении Лайфа.
По нашим данным, всё произошло на 13-м этаже одной из многоэтажек на улице Яна Полуяна. Молодой человек не рассчитал траекторию полёта и приземлился прямо на кондиционер одной из квартир. К счастью, с курсантом и сплит-системой, на какое-то время ставшей площадкой для приземления, в итоге всё в порядке.
Хозяева квартиры, которые были, мягко говоря, удивлены незваному гостю, помогли ему перелезть через окно внутрь жилища.
Ранее Лайф сообщал, что на курорте у Красного моря в Иордании акула выпрыгнула из воды и откусила пятку туристу, который в тот момент катался на парашюте.
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