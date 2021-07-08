По нашим данным, всё произошло на 13-м этаже одной из многоэтажек на улице Яна Полуяна. Молодой человек не рассчитал траекторию полёта и приземлился прямо на кондиционер одной из квартир. К счастью, с курсантом и сплит-системой, на какое-то время ставшей площадкой для приземления, в итоге всё в порядке.