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"Очуметь!": На Кубани парашютист приземлился на кондиционер многоэтажки

К счастью, с курсантом и сплит-системой в итоге всё в порядке. Парня пустили домой ошеломлённые хозяева квартиры.

8 июля, 13:30

В Краснодаре курсант приземлился на кондиционер жилого дома, не рассчитав траекторию полёта. Видео © LIFE

В Краснодаре курсант лётного училища, выполняя прыжок с парашютом, случайно приземлился на кондиционер жилого дома. Кадры с места необычного инцидента появились в распоряжении Лайфа.

По нашим данным, всё произошло на 13-м этаже одной из многоэтажек на улице Яна Полуяна. Молодой человек не рассчитал траекторию полёта и приземлился прямо на кондиционер одной из квартир. К счастью, с курсантом и сплит-системой, на какое-то время ставшей площадкой для приземления, в итоге всё в порядке.

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Хозяева квартиры, которые были, мягко говоря, удивлены незваному гостю, помогли ему перелезть через окно внутрь жилища.

Ранее Лайф сообщал, что на курорте у Красного моря в Иордании акула выпрыгнула из воды и откусила пятку туристу, который в тот момент катался на парашюте.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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