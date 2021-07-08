Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта

Российский лидер Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полётов из РФ на египетские курорты. Об этом сообщается в распоряжении главы государства, текст нового указа размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, утратившими силу признан указ № 553 от 8 ноября 2015 года "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий", а также указ № 7 от 2 января 2018 года, которым были внесены изменения в указ № 553.

В своей последней версии документ, отменённый нынешним решением президента, допускал только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет. В нём была прописана рекомендация туроператорам и турагентам на время действия запрета на авиаперевозки "воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) <…> на территорию Арабской Республики Египет, за исключением города Каира". Теперь эти ограничения прекратили своё действие.