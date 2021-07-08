Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта
Также отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города африканской страны, такие как Хургада и Шарм-эль-Шейх.
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Российский лидер Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полётов из РФ на египетские курорты. Об этом сообщается в распоряжении главы государства, текст нового указа размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, утратившими силу признан указ № 553 от 8 ноября 2015 года "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий", а также указ № 7 от 2 января 2018 года, которым были внесены изменения в указ № 553.
В своей последней версии документ, отменённый нынешним решением президента, допускал только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет. В нём была прописана рекомендация туроператорам и турагентам на время действия запрета на авиаперевозки "воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) <…> на территорию Арабской Республики Египет, за исключением города Каира". Теперь эти ограничения прекратили своё действие.
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Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018-го регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России. В апреле президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Однако пока дата запуска рейсов не называется. В МИД РФ заявляли, что это может случиться уже летом.
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