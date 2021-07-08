Путин открыл движение по финальному участку ЦКАД
Теперь подмосковная дорога полностью закольцована, движение будет осуществляться по всем 336 км.
Путин открыл движение по ЦКАД. Видео © LIFE
Центральная кольцевая автодорога, соединяющая основные магистрали Москвы и федеральные трассы, полностью замкнулась. Движение автомобилей по последнему 25-километровому участку ЦКАД открыл президент России Владимир Путин.
ЦКАД построили по поручению главы государства. Трасса проходит по территории Подмосковья в 50 км от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает столичные улицы от транзитного транспорта. Её протяжённость — 336 км, из которых платные — 260 км. ЦКАД является первой в России дорогой с системой "Свободный поток", которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешённая скорость движения по ЦКАД — 110 километров в час.
Ещё несколько особенностей дороги — практически полное отсутствие светофоров, одноуровневых пересечений и перекрёстков. Установленные системы фото- и видеофиксации, информационные табло с данными о дорожной ситуации делают ЦКАД самой современной трассой России.
Ранее президенту Владимиру Путину по следам прямой линии пришлось решать проблему с дорогой в Лесосибирске. В затоплениях винят дренажную систему, но Лайф нашёл признаки коррупционного фактора.
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