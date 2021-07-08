Путин открыл движение по финальному участку ЦКАД

ЦКАД построили по поручению главы государства. Трасса проходит по территории Подмосковья в 50 км от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает столичные улицы от транзитного транспорта. Её протяжённость — 336 км, из которых платные — 260 км. ЦКАД является первой в России дорогой с системой "Свободный поток", которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешённая скорость движения по ЦКАД — 110 километров в час.