Политолог назвал суетой комаров возле слона высылку дипломата РФ Эстонией
У Таллина нет каких-либо стратегических интересов в РФ. Москве должно быть наплевать, что из себя мнит прибалтийская республика, отметил эксперт.
Фото © Shutterstock
России должно быть безразлично, что мнят из себя Эстония, Литва, Латвия и другие страны Европы, суверенность которых — большой вопрос, отметил в разговоре с Лайфом директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Так политолог прокомментировал заявление Таллина о высылке российского дипломата в качестве ответной меры на действия Москвы. Напомним, эстонская сторона считает провокацией задержание консула республики в Петербурге Марта Лятте.
"Если мы выявляем доказательно шпиона, а не дипломата, иначе мы поступить уже не можем (речь о высылке из страны. — Прим. Лайфа). Зачем нам эстонские шпионы, которые собирают информацию и отправляют её на Запад и дальше в США", — говорит Валерий Коровин.
По его словам, у Эстонии не может быть стратегических интересов в России. Если представители страны решили выслать российского дипломата в ответ на объявление соотечественника персоной нон грата в РФ, это их право, так как подобная практика складывалась столетиями, отметил эксперт.
"Нам должно быть наплевать, что мнит из себя Эстония, Литва, Латвия и другие страны. Это уже даже не суверенные государства, — сказал Валерий Коровин. — Нас не должна беспокоить комариная суета возле слона. Это проамериканская солидарность в Европе".
Как пояснил собеседник, если Вашингтон хочет что-либо продемонстрировать Москве, то незамедлительно обращается к европейским коллегам. В результате происходит хаотичная высылка российских дипломатов с расчётом, что подобные действия выведут Россию из равновесия.
Напомним, сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, в этот момент дипломат получал от россиянина "материалы закрытого характера". В МИД Эстонии назвали этот инцидент провокацией, которая наносит ущерб Евросоюзу. 7 июля Москва объявила Лятте персоной нон грата. Дипломат должен покинуть РФ в течение 48 часов.
Комментариев: 0