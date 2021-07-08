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Политолог назвал суетой комаров возле слона высылку дипломата РФ Эстонией

У Таллина нет каких-либо стратегических интересов в РФ. Москве должно быть наплевать, что из себя мнит прибалтийская республика, отметил эксперт.

8 июля, 14:43
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

России должно быть безразлично, что мнят из себя Эстония, Литва, Латвия и другие страны Европы, суверенность которых — большой вопрос, отметил в разговоре с Лайфом директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Так политолог прокомментировал заявление Таллина о высылке российского дипломата в качестве ответной меры на действия Москвы. Напомним, эстонская сторона считает провокацией задержание консула республики в Петербурге Марта Лятте.

"Если мы выявляем доказательно шпиона, а не дипломата, иначе мы поступить уже не можем (речь о высылке из страны. — Прим. Лайфа). Зачем нам эстонские шпионы, которые собирают информацию и отправляют её на Запад и дальше в США", — говорит Валерий Коровин.

По его словам, у Эстонии не может быть стратегических интересов в России. Если представители страны решили выслать российского дипломата в ответ на объявление соотечественника персоной нон грата в РФ, это их право, так как подобная практика складывалась столетиями, отметил эксперт.

Советник посольства Эстонии посетила МИД РФ после задержания консула

Советник посольства Эстонии посетила МИД РФ после задержания консула

"Нам должно быть наплевать, что мнит из себя Эстония, Литва, Латвия и другие страны. Это уже даже не суверенные государства, — сказал Валерий Коровин. — Нас не должна беспокоить комариная суета возле слона. Это проамериканская солидарность в Европе".

Как пояснил собеседник, если Вашингтон хочет что-либо продемонстрировать Москве, то незамедлительно обращается к европейским коллегам. В результате происходит хаотичная высылка российских дипломатов с расчётом, что подобные действия выведут Россию из равновесия.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, в этот момент дипломат получал от россиянина "материалы закрытого характера". В МИД Эстонии назвали этот инцидент провокацией, которая наносит ущерб Евросоюзу. 7 июля Москва объявила Лятте персоной нон грата. Дипломат должен покинуть РФ в течение 48 часов.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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