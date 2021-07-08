Политолог назвал суетой комаров возле слона высылку дипломата РФ Эстонией

России должно быть безразлично, что мнят из себя Эстония, Литва, Латвия и другие страны Европы, суверенность которых — большой вопрос, отметил в разговоре с Лайфом директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Так политолог прокомментировал заявление Таллина о высылке российского дипломата в качестве ответной меры на действия Москвы. Напомним, эстонская сторона считает провокацией задержание консула республики в Петербурге Марта Лятте.

"Если мы выявляем доказательно шпиона, а не дипломата, иначе мы поступить уже не можем (речь о высылке из страны. — Прим. Лайфа). Зачем нам эстонские шпионы, которые собирают информацию и отправляют её на Запад и дальше в США", — говорит Валерий Коровин.

По его словам, у Эстонии не может быть стратегических интересов в России. Если представители страны решили выслать российского дипломата в ответ на объявление соотечественника персоной нон грата в РФ, это их право, так как подобная практика складывалась столетиями, отметил эксперт.

"Нам должно быть наплевать, что мнит из себя Эстония, Литва, Латвия и другие страны. Это уже даже не суверенные государства, — сказал Валерий Коровин. — Нас не должна беспокоить комариная суета возле слона. Это проамериканская солидарность в Европе".