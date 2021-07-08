В Грузии стартовали съёмки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты". Как сообщают "Дни.ру" , поклонники ждут продолжения истории об Иване Будько и его непоседливых внуках уже несколько лет. Финальную часть ситкома должны были доснять ещё летом 2020 года, но в планы вмешалась пандемия, и работу над теленовеллой пришлось заморозить.

Между тем на фанатской страничке сериала "Сваты" в Instagram уже появились фотографии и видеозаписи, по которым можно сделать вывод, что происходит на съёмках культовой картины. К примеру, актёры Татьяна Кравченко и Фёдор Добронравов оказались у грузинской публики просто нарасхват. Они активно фотографируются с поклонниками и никому не отказывают в автографах. Украинская актриса Анна Кошмал в перерывах между дублями тоже активно делится новостями в соцсетях, а также выкладывает уютные грузинские пейзажи.