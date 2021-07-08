Селфи с фанатами и грузинские пейзажи: Опубликованы первые фото со съёмок нового сезона "Сватов"
Финальную часть ситкома должны были доснять ещё летом 2020 года, но в планы вмешалась пандемия.
Фото © Instagram.com / daniilbelykh
В Грузии стартовали съёмки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты". Как сообщают "Дни.ру", поклонники ждут продолжения истории об Иване Будько и его непоседливых внуках уже несколько лет. Финальную часть ситкома должны были доснять ещё летом 2020 года, но в планы вмешалась пандемия, и работу над теленовеллой пришлось заморозить.
Между тем на фанатской страничке сериала "Сваты" в Instagram уже появились фотографии и видеозаписи, по которым можно сделать вывод, что происходит на съёмках культовой картины. К примеру, актёры Татьяна Кравченко и Фёдор Добронравов оказались у грузинской публики просто нарасхват. Они активно фотографируются с поклонниками и никому не отказывают в автографах. Украинская актриса Анна Кошмал в перерывах между дублями тоже активно делится новостями в соцсетях, а также выкладывает уютные грузинские пейзажи.
Ранее актриса Олеся Железняк, играющая жену Митяя Ларису Буханкину в популярном сериале "Сваты", рассказала, как продвигаются съёмки последних серий седьмого сезона. По словам артистки, процесс осложняют ограничения, введённые из-за ковида. А вот актёр Александр Феклистов, играющий в "Сватах" Берковича, обрадовал фанатов шоу, рассказав, что съёмки продолжатся этим летом.
"Сваты" — проект украинской студии "Квартал-95", пользующийся большой популярностью у российских зрителей. Всего было создано 6 сезонов и мюзикл "Новогодние сваты". Также была создана телепередача "Сваты у плиты" и сериал "Байки Митяя".
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