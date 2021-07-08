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Поезд протаранил легковушку в Ленобласти, три человека погибли

От сильного удара двух пассажиров выбросило из авто, а тело водителя оказалось зажато в салоне. По факту ДТП прокуратура проводит проверку.

8 июля, 14:24

Три человека погибли при столкновении поезда и легковушки под Петербургом. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с поездом на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Об этом Лайфу рассказал источник.

Трагедия произошла около часа дня в Приозерском районе на станции Орехово. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2115 выехал на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора, где на него наехал товарный локомотив, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Кузнечное.

Все люди, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. От сильного удара двух пассажиров выбросило из машины, тело водителя 1991 года рождения оказалось зажато в салоне.

  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, заявили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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