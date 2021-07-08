Поезд протаранил легковушку в Ленобласти, три человека погибли

Три человека погибли при столкновении поезда и легковушки под Петербургом. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с поездом на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Об этом Лайфу рассказал источник.

Трагедия произошла около часа дня в Приозерском районе на станции Орехово. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2115 выехал на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора, где на него наехал товарный локомотив, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Кузнечное.

Все люди, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. От сильного удара двух пассажиров выбросило из машины, тело водителя 1991 года рождения оказалось зажато в салоне.











Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, заявили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.