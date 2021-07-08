Космический мусор прошёл в 1,8 км от МКС

Некаталогизированный объект космического мусора пролетел днём 8 июля на расстоянии 1,8 километра от Международной космической станции. Об этом сообщается в твиттере госкорпорации "Роскосмос".

Как отмечается в релизе, сближение произошло примерно в 16:15 мск. Проведения манёвра уклонения не потребовалось, поскольку вероятность пересечения орбит МКС и объекта была нулевой.