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Космический мусор прошёл в 1,8 км от МКС

Коррекция орбиты не потребовалась. Сближение произошло в 16:15 мск.

8 июля, 14:11
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/roscosmos/status/1413134249419440135" target="_blank" rel="noopener noreferrer">roscosmos</a></p>

Фото © Twitter / roscosmos

Некаталогизированный объект космического мусора пролетел днём 8 июля на расстоянии 1,8 километра от Международной космической станции. Об этом сообщается в твиттере госкорпорации "Роскосмос".

Как отмечается в релизе, сближение произошло примерно в 16:15 мск. Проведения манёвра уклонения не потребовалось, поскольку вероятность пересечения орбит МКС и объекта была нулевой.

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7 июля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о неопознанном объекте, который сблизится с МКС. Госкорпорация сообщала, что минимальное расстояние при сближении может составить полтора километра.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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