Космический мусор прошёл в 1,8 км от МКС
Коррекция орбиты не потребовалась. Сближение произошло в 16:15 мск.
Фото © Twitter / roscosmos
Некаталогизированный объект космического мусора пролетел днём 8 июля на расстоянии 1,8 километра от Международной космической станции. Об этом сообщается в твиттере госкорпорации "Роскосмос".
Как отмечается в релизе, сближение произошло примерно в 16:15 мск. Проведения манёвра уклонения не потребовалось, поскольку вероятность пересечения орбит МКС и объекта была нулевой.
7 июля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о неопознанном объекте, который сблизится с МКС. Госкорпорация сообщала, что минимальное расстояние при сближении может составить полтора километра.
Комментариев: 0