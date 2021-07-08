В Башкирии мотоциклист сбил девочку на электросамокате и скрылся

В Башкирии мотоциклист сбил девочку на самокате и скрылся с места ДТП. Видео © Телеграм-канал пресс-центра ГИБДД Башкортостана

В башкирском Сибае ночью 7 июля мотоциклист сбил 10-летнюю девочку, которая ехала по проезжей части на электросамокате во встречном направлении. Школьница получила травмы, её доставили в реанимационное отделение больницы. Лихач с места происшествия скрылся, испугавшись последствий. Об этом сообщили в пресс-центре региональной ГИБДД.

Оперативники установили личность молодого человека и задержали его. Подозреваемым в наезде оказался 19-летний житель Челябинской области.

"Когда уже доехал почти до площадки, ничего не было видно, машина ослепила меня дальним светом. Из ниоткуда выехала девочка, я в неё врезался. После ДТП я испугался и уехал", — пояснил задержанный.









По факту ДТП, которое повлекло тяжкий вред здоровью, сопряжённого с оставлением водителем места его совершения, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ. Действиям родственников, оставивших школьницу и её брата-подростка без присмотра, будет дана правовая оценка. Как уточнили в СУ СК России по республике, дело из органов внутренних дел может быть передано в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.