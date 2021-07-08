Главный тренер сборной Франции сохранит свой пост после провала на Евро-2020
Действующие чемпионы мира дошли на континентальном первенстве только до 1/8 финала, уступив в серии пенальти Швейцарии.
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Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре заявил, что главный тренер сборной Дидье Дешам продолжит работу на своём посту, несмотря на провал на Евро-2020. Об этом сообщает RMC Sport.
"Мы решили этот вопрос за три минуты. Мы оба хотим, чтобы он продолжил работу. У нас нет никаких разногласий, только взаимное уважение", — заявил Ле Гре.
На чемпионате Европы сборная Франции дошла только до 1/8 финала. На этой стадии она уступила команде Швейцарии — 3:3 (по пенальти 4:5).
Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Вместе с командой он выиграл серебро Евро-2016 и золото ЧМ-2018.
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