Главный тренер сборной Франции сохранит свой пост после провала на Евро-2020

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре заявил, что главный тренер сборной Дидье Дешам продолжит работу на своём посту, несмотря на провал на Евро-2020. Об этом сообщает RMC Sport.

"Мы решили этот вопрос за три минуты. Мы оба хотим, чтобы он продолжил работу. У нас нет никаких разногласий, только взаимное уважение", — заявил Ле Гре.

На чемпионате Европы сборная Франции дошла только до 1/8 финала. На этой стадии она уступила команде Швейцарии — 3:3 (по пенальти 4:5).