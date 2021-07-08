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Главный тренер сборной Франции сохранит свой пост после провала на Евро-2020

Действующие чемпионы мира дошли на континентальном первенстве только до 1/8 финала, уступив в серии пенальти Швейцарии.

8 июля, 15:05
<p>Фото © IFFHS</p>

Фото © IFFHS

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре заявил, что главный тренер сборной Дидье Дешам продолжит работу на своём посту, несмотря на провал на Евро-2020. Об этом сообщает RMC Sport.

"Мы решили этот вопрос за три минуты. Мы оба хотим, чтобы он продолжил работу. У нас нет никаких разногласий, только взаимное уважение", — заявил Ле Гре.

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На чемпионате Европы сборная Франции дошла только до 1/8 финала. На этой стадии она уступила команде Швейцарии — 3:3 (по пенальти 4:5).

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Вместе с командой он выиграл серебро Евро-2016 и золото ЧМ-2018.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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