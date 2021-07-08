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В АТОР назвали сроки возобновления чартерного авиасообщения с Египтом

Полётное расписание сформируется в течение двух недель, отметила глава ассоциации. Долларовые цены на курортах африканской страны для россиян останутся неизменными.

8 июля, 15:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Чартерное авиасообщение с Египтом может быть возобновлено уже в июле. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Чартерные программы, мне кажется, начнут формировать уже сегодня. Думаю, что в течение ближайшей недели–двух можно будет говорить о сформированном расписании рейсов", — отметила директор АТОР Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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Ломидзе подчеркнула, что возобновление чартерного авиасообщения между Россией и Египтом является отрадной новостью, которую в туризме ждали много лет. Она отметила, что долларовые цены для россиян на курортах африканской страны не изменятся.

"Ожидаем, что неделя в отеле "три звезды" на человека будет стоить $300–500", — отметила глава АТОР в беседе с ТАСС.

Ранее сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта. Также по инициативе главы государства отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города африканской страны, такие как Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018-го регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России. В апреле президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Однако пока дата запуска рейсов не называется.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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