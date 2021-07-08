В АТОР назвали сроки возобновления чартерного авиасообщения с Египтом

Чартерное авиасообщение с Египтом может быть возобновлено уже в июле. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Чартерные программы, мне кажется, начнут формировать уже сегодня. Думаю, что в течение ближайшей недели–двух можно будет говорить о сформированном расписании рейсов", — отметила директор АТОР Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ломидзе подчеркнула, что возобновление чартерного авиасообщения между Россией и Египтом является отрадной новостью, которую в туризме ждали много лет. Она отметила, что долларовые цены для россиян на курортах африканской страны не изменятся.

"Ожидаем, что неделя в отеле "три звезды" на человека будет стоить $300–500", — отметила глава АТОР в беседе с ТАСС.

Ранее сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта. Также по инициативе главы государства отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города африканской страны, такие как Хургада и Шарм-эль-Шейх.