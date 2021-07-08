СМИ: РФС провёл переговоры с бывшим тренером "Зенита" Виллаш-Боашем
Португальский специалист может занять вакантное место главного тренера сборной России по футболу.
Фото © Getty Images / Olympique de Marseille
Один из топ-менеджеров РФС провёл переговоры с португальским специалистом Андре Виллаш-Боашем. Об этом сообщает "РБ-Спорт".
43-летний специалист может стать главным тренером сборной России по футболу. Этот пост стал вакантным после отставки Станислава Черчесова.
Виллаш-Боаш уже имеет опыт работы в России. С 2014 по 2016 год он возглавлял петербургский "Зенит". С клубом он выиграл три трофея — чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Португалец также тренировал португальский "Порту", лондонские "Челси" и "Тоттенхэм", китайский "Шанхай СИПГ" и французский "Марсель". С февраля он находится без команды.
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