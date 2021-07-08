СМИ: РФС провёл переговоры с бывшим тренером "Зенита" Виллаш-Боашем

Один из топ-менеджеров РФС провёл переговоры с португальским специалистом Андре Виллаш-Боашем. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

43-летний специалист может стать главным тренером сборной России по футболу. Этот пост стал вакантным после отставки Станислава Черчесова.

Виллаш-Боаш уже имеет опыт работы в России. С 2014 по 2016 год он возглавлял петербургский "Зенит". С клубом он выиграл три трофея — чемпионат, Кубок и Суперкубок России.