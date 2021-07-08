От исторического достижения до полного провала: Почему мы навсегда запомним эру Черчесова в сборной России Это были словно американские горки: наша национальная команда переживала и стремительные падения, и яркие взлёты. Теперь её ждёт новый наставник. 8 июля, 15:30 Фото © РФС

Станислав Черчесов ушёл с поста главного тренера сборной России — вот вам и новость дня. Этого ждали достаточно долго. После позора на Евро-2020 только ленивый не говорил о том, что наставнику пора освободить занимаемое место. Час пробил — Черчесов уволен. Оглядываясь назад, стоит сказать, что это были славные годы.

4 года 10 месяцев и 28 дней — ровно столько Черчесов был главным тренером нашей сборной. Он пришёл в неё далеко не в самый простой период: позади был провальный Евро-2016, а впереди — домашний чемпионат мира, где права на ошибку не было. Сам Станислав Саламович буквально только что стал чемпионом Польши с "Легией" и явно был готов к новым подвигам.

Вызов, разумеется, был принят. Черчесов начал работу с национальной командой. Основная сложность заключалась в том, что до лета 2017 года все игры были контрольные. Да-да, не товарищеские. Черчесову жутко не нравилось это слово, поэтому из лексикона его быстренько пришлось исключить. Первый матч — ничья с Турцией, а первая победа была одержана немного позже над Ганой.

На эпоху Черчесова пришёлся и серьёзный антирекорд российской команды. В рейтинге ФИФА она опустилась аж на 56-е место, но вины специалиста в этом не было — наши просто не играли в официальных матчах и не набирали необходимые очки. Кубок конфедераций мы провалили, и надежд на удачное выступление на домашнем ЧМ не было.

Однако именно на мундиаль пришлось главное достижение Черчесова, да и всей российской сборной. Тот чемпионат мира забыть очень сложно даже спустя три года. Фраза "нога Акинфеева" вошла в обиход всех жителей России, песня "Ты просто космос, Стас" обрела конкретного героя, которому она посвящена, а вся страна начала носить "усы надежды".

— Ну, в космосе я побывал, так что теперь со мной ничего не случится! — говорил Черчесов после матча с Испанией на ЧМ-2018.

Казалось, что это будет долгий роман. Станислав Черчесов, наряду с Артёмом Дзюбой, стал национальным героем и даже кавалером ордена Александра Невского. Тот чемпионат мира подарил всей стране порцию новых надежд, а самому тренеру — новый, достаточно неплохой с финансовой точки зрения контракт.

Дальше — американские горки. От приятных побед — к досадным поражениям. Венец второй части "правления" Черчесова — матч с Сербией. Позорные 0:5 долго снились не только игрокам и тренерам, но и всем болельщикам нашей сборной. Кажется, что тогда разговоры об отставке Черчесова обрели совсем иную громкость. Но в РФС верили, что всё идёт по плану.

Евро-2020, который из-за коронавируса прошёл в 2021-м, стал окончательным подтверждением тезиса о том, что сборной нужно что-то менять. И прежде всего тренера. Однако Черчесов держался, пытался скрыть все переживания и до последнего верил, что продолжит работать. В РФС, видимо, думали совсем по-другому.

Забыть эпоху Черчесова будет ещё сложно и из-за его стиля общения с журналистами. Станислав Саламович никогда за словом в карман не лез, порой был даже чересчур резок. За что многие представители СМИ достаточно быстро перестали разделять любовь миллионов людей к наставнику национальной команды.

Ещё один символ эпохи Станислава Черчесова — доверие одним и тем же игрокам, причём безоговорочное. Артём Дзюба образца ЧМ-2018 и нынешняя его версия — два абсолютно разных игрока. Однако главный тренер сборной не менял Дзюбу, не давал столько же времени условному Соболеву или Заболотному. И так с целым рядом игроков. В то же время при нём в сборной появился Максим Мухин, шанс получил Матвей Сафонов, молодые Евгеньев, Фомин и многие другие. Впрочем, на ведущие роли выйти у них всё равно не получалось, а места в основном составе были скорее исключением, нежели правилом.

Станислав Черчесов провёл у руля сборной 57 матчей, в 25 из них наша команда одержала победу, а 21 раз проиграла. Ещё один антирекорд эпохи наставника. Последние были особенно чувствительными. Матч с Данией, кажется, помнится всем до сих пор.

Теперь эпоха Черчесова позади. Она была как американские горки. Мы то летели вверх, то стремительно падали вниз, а иногда и вовсе на нашем пути были сложные петли и опасные повороты. Теперь сборную России ждёт новая эра с новым наставником. Станислав Черчесов пост оставил. Спасибо ему за эти интересные годы!

— Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом! Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни. Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу, — заявил Черчесов "Московскому комсомольцу" после отставки.

Авторы Шамиль Гаджиев