В Швеции при взлёте разбился самолёт, на борту которого было 9 человек

Полиция пока не комментирует случившееся и не сообщает о жертвах катастрофы. Однако известно, что один человек всё же уцелел и доставлен в больницу.

В шведском аэропорту Эребру при взлёте разбился самолёт, на борту которого находилось девять человек — восемь парашютистов и один лётчик. На воздушном судне возник пожар.

По данным местного центра спасения, летательный аппарат упал примерно в 200 метрах от аэропорта на одной из взлётно-посадочных полос. Полиция пока не комментирует случившееся и не сообщает о жертвах катастрофы. Однако известно, что один человек всё же уцелел и доставлен в больницу.

"Самолёт, должно быть, разбился вскоре после взлёта. Это серьёзная авария. В настоящее время один человек доставлен в больницу на машине скорой помощи", — приводит слова оператора SOS Alarm Дженни Холмберга издание Aftoblandet.