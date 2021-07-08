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В Швеции при взлёте разбился самолёт, на борту которого было 9 человек

Полиция пока не комментирует случившиеся и не сообщает о жертвах катастрофы. Однако известно, что один человек всё же уцелел и доставлен в больницу.

8 июля, 19:30
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/jeperego" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jeanne Perego Schimpke</a></p>

Фото © Twitter / Jeanne Perego Schimpke

В шведском аэропорту Эребру при взлёте разбился самолёт, на борту которого находилось девять человек: восемь парашютистов и один лётчик. На воздушном судне возник пожар.

По данным местного центра спасения, летательный аппарат упал примерно в 200 метрах от аэропорта на одной из взлётно-посадочных полос. Полиция пока не комментирует случившиеся и не сообщает о жертвах катастрофы. Однако известно, что один человек всё же уцелел и доставлен в больницу.

"Самолёт, должно быть, разбился вскоре после взлёта. Это серьёзная авария. В настоящее время один человек доставлен в больницу на машине скорой помощи", — приводит слова оператора SOS Alarm Дженни Холмберга издание Aftoblandet.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря, выживших нет. Пока найдены фрагменты тел 19 погибших, опознан только один.

В регионе объявлен трёхдневный траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии и поручил в самое ближайшее время оказать помощь семьям погибших.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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