В Швеции при взлёте разбился самолёт, на борту которого было 9 человек
Полиция пока не комментирует случившиеся и не сообщает о жертвах катастрофы. Однако известно, что один человек всё же уцелел и доставлен в больницу.
Фото © Twitter / Jeanne Perego Schimpke
В шведском аэропорту Эребру при взлёте разбился самолёт, на борту которого находилось девять человек: восемь парашютистов и один лётчик. На воздушном судне возник пожар.
По данным местного центра спасения, летательный аппарат упал примерно в 200 метрах от аэропорта на одной из взлётно-посадочных полос. Полиция пока не комментирует случившиеся и не сообщает о жертвах катастрофы. Однако известно, что один человек всё же уцелел и доставлен в больницу.
"Самолёт, должно быть, разбился вскоре после взлёта. Это серьёзная авария. В настоящее время один человек доставлен в больницу на машине скорой помощи", — приводит слова оператора SOS Alarm Дженни Холмберга издание Aftoblandet.
Ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря, выживших нет. Пока найдены фрагменты тел 19 погибших, опознан только один.
В регионе объявлен трёхдневный траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии и поручил в самое ближайшее время оказать помощь семьям погибших.
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