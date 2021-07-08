В Швеции при взлёте разбился самолёт, на борту которого было 9 человек
Фото © Twitter / Jeanne Perego Schimpke
Полиция пока не комментирует случившееся и не сообщает о жертвах катастрофы. Однако известно, что один человек всё же уцелел и доставлен в больницу.
В шведском аэропорту Эребру при взлёте разбился самолёт, на борту которого находилось девять человек — восемь парашютистов и один лётчик. На воздушном судне возник пожар.
По данным местного центра спасения, летательный аппарат упал примерно в 200 метрах от аэропорта на одной из взлётно-посадочных полос. Полиция пока не комментирует случившееся и не сообщает о жертвах катастрофы. Однако известно, что один человек всё же уцелел и доставлен в больницу.
"Самолёт, должно быть, разбился вскоре после взлёта. Это серьёзная авария. В настоящее время один человек доставлен в больницу на машине скорой помощи", — приводит слова оператора SOS Alarm Дженни Холмберга издание Aftoblandet.
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