Управляющий коляской папаша на гироскутере шокировал петербуржцев

На Фонтанке молодой отец проехался с младенцем в коляске по проезжей части. Видео © Телеграм-канал "Mash на Мойке"

В Петербурге на Фонтанке молодой отец проехал по проезжей части на гироскутере в компании двухмесячного ребёнка, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке". Очевидцы остались в шоке от такой прогулки с младенцем и поделились в соцсетях кадрами с места событий.

На записи петербуржец стоит на сегвее и катит перед собой коляску с малышом. При этом по проезжей части, где родитель решил проехаться, активно снуют автомобили, и вообще-то это их естественная среда обитания.

В комментариях к кадрам возмущённые зрители удивляются неоправданно рискованному поступку родителя. "Рискует своей жизнью, и ребёнка, и водителя авто в случае чего", — отметил один из пользователей.