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Управляющий коляской папаша на гироскутере шокировал петербуржцев

Парень выбрал для скоростной прогулки с малышом проезжую часть. Его абсолютно не смущали снующие по дороге автомобили.

8 июля, 19:07

Фото © Телеграм-канал "Mash на Мойке"

На Фонтанке молодой отец проехался с младенцем в коляске по проезжей части. Видео © Телеграм-канал "Mash на Мойке"

В Петербурге на Фонтанке молодой отец проехал по проезжей части на гироскутере в компании двухмесячного ребёнка, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке". Очевидцы остались в шоке от такой прогулки с младенцем и поделились в соцсетях кадрами с места событий.

На записи петербуржец стоит на сегвее и катит перед собой коляску с малышом. При этом по проезжей части, где родитель решил проехаться, активно снуют автомобили, и вообще-то это их естественная среда обитания.

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В комментариях к кадрам возмущённые зрители удивляются неоправданно рискованному поступку родителя. "Рискует своей жизнью, и ребёнка, и водителя авто в случае чего", — отметил один из пользователей.

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Ранее сообщалось, что выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками начнётся 16 августа. Средства будут поступать на каждого ребёнка в период с августа по декабрь 2021 года. За назначением выплаты можно обратиться в ПФР до 1 ноября.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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