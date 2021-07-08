В Петербурге заявили о прохождении пика заболеваемости ковидом
На данный момент в Северной столице с инфекцией госпитализируют до 800 человек в сутки, в то время как в разгар пандемии количество таких пациентов переваливало за тысячу.
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Санкт-Петербургу наконец-то удалось пройти пик заболеваемости ковидом. Как сообщил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, сейчас количество госпитализаций в городе на Неве значительно снизилось.
"Есть симптомы того, что пик пандемии пройден, хотя бы на основании тех данных, которыми мы обладаем на сегодняшний день, которые мы мониторим ежедневно", — отметил специалист в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".
По последним данным экстренных служб, сейчас в Северной столице с ковидом госпитализируют до 800 человек в сутки, подчеркнул Лисовец. В то время как на пике пандемии это число, по словам специалиста, переваливало за тысячу. Кроме того, за последние дни увеличилось и количество выписок из стационаров — на данный момент они значительно превышают число госпитализаций.
Несмотря на улучшение эпидобстановки, власти Петербурга считают, что ещё рано расслабляться. Так, в регионе с 13 июля вводится запрет на массовые мероприятия численностью свыше 75 человек. Ограничения не распространяются на культурные, зрелищные и спортивные мероприятия, которые согласованы с администрацией города.
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