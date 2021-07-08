НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Петербурге заявили о прохождении пика заболеваемости ковидом

На данный момент в Северной столице с инфекцией госпитализируют до 800 человек в сутки, в то время как в разгар пандемии количество таких пациентов переваливало за тысячу.

8 июля, 18:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Санкт-Петербургу наконец-то удалось пройти пик заболеваемости ковидом. Как сообщил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, сейчас количество госпитализаций в городе на Неве значительно снизилось.

"Есть симптомы того, что пик пандемии пройден, хотя бы на основании тех данных, которыми мы обладаем на сегодняшний день, которые мы мониторим ежедневно", — отметил специалист в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

В Петербурге количество обращений в скорую помощь побило 25-летний максимум

В Петербурге количество обращений в скорую помощь побило 25-летний максимум

По последним данным экстренных служб, сейчас в Северной столице с ковидом госпитализируют до 800 человек в сутки, подчеркнул Лисовец. В то время как на пике пандемии это число, по словам специалиста, переваливало за тысячу. Кроме того, за последние дни увеличилось и количество выписок из стационаров — на данный момент они значительно превышают число госпитализаций.

Вводить локдаун из-за ковида в России нет необходимости, заявила Попова

Вводить локдаун из-за ковида в России нет необходимости, заявила Попова

Несмотря на улучшение эпидобстановки, власти Петербурга считают, что ещё рано расслабляться. Так, в регионе с 13 июля вводится запрет на массовые мероприятия численностью свыше 75 человек. Ограничения не распространяются на культурные, зрелищные и спортивные мероприятия, которые согласованы с администрацией города.

Голикова назвала российский регион с "пугающей" статистикой по ковиду

Голикова назвала российский регион с "пугающей" статистикой по ковиду

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1