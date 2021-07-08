Вводить локдаун из-за ковида в России нет необходимости, заявила Попова
Сейчас в стране порядка 66% случаев заражения инфекцией приходятся на штамм "дельта", отметила санитарный врач.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Необходимость вводить локдаун или ужесточать ковидные ограничения в России отсутствует. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определённую стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают. Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жёсткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет", — сказала главный государственный санитарный врач в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
По словам Поповой, в июне и в начале июля в РФ 66% выявляемых штаммов приходились на мутацию "дельта". Глава Роспотребнадзора назвала текущую ситуацию напряжённой, отметив, что самые высокие цифры наблюдаются в Северо-Западном федеральном округе. Далее идёт Центральный федеральный округ.
"И вот буквально несколько дней, как к ним присоединился Дальневосточный федеральный округ", — добавила Попова.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили свыше 24 тысяч новых случаев коронавируса. Прирост числа заболевших в относительном выражении составил 0,44%. От болезни вылечилось 21 336 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 5 143 255.
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