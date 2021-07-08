Вводить локдаун из-за ковида в России нет необходимости, заявила Попова

"Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определённую стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают. Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жёсткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет", — сказала главный государственный санитарный врач в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".