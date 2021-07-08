"Произошли изменения в работе мозга": Психиатр сообщил об опасном состоянии экс-жены Аршавина с тех пор, как провалился её нос

Разбирательства между матерью Аршавина Татьяной Ивановной и его бывшей женой Алисой Казьминой всё никак не утихнут. Экс-свекровь выселяет модель из особняка, который сын давно переписал на родительницу. Кроме того, женщина недавно заявила на шоу, что Алиса больна шизофренией.