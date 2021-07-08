"Произошли изменения в работе мозга": Психиатр сообщил об опасном состоянии экс-жены Аршавина с тех пор, как провалился её нос
Разбирательства между матерью Аршавина Татьяной Ивановной и его бывшей женой Алисой Казьминой всё никак не утихнут. Экс-свекровь выселяет модель из особняка, который сын давно переписал на родительницу. Кроме того, женщина недавно заявила на шоу, что Алиса больна шизофренией.
Однако ставить столь серьёзные диагнозы не в компетенции Татьяны Аршавиной. Нарколог, психиатр Василий Шуров рассказал Лайфу, что на самом деле может происходить с Алисой, которая ранее лечилась от абдоминального сепсиса и некроза носа. По словам специалиста, экс-жена футболиста точно не страдает шизофренией, однако у неё наблюдаются изменения в работе мозга.
Несомненно, мы все можем видеть, что у неё произошли изменения в работе головного мозга, у неё замедленная речь. И она достаточно плохо формулирует мысли. Давайте честно признаёмся, что у неё и употребления (наркотиков. — Прим. ред.) были. Мы до сих пор так точно и не знаем, от чего нос развалился. Плюс она и раньше себя неадекватно вела, все мы помним историю, как она представлялась сотрудником ФСБ в самолёте. <...> Это могут быть последствия после наркоза, пластических операций или инфекции, то есть токсическое повреждение мозга. Но это точно не шизофрения
Также Василий Шуров предположил, что у Алисы могут быть психические расстройства, развившиеся из-за изуродованной внешности. Татьяна Аршавина ранее заявляла, что серьёзные проблемы со здоровьем у бывшей невестки начались из-за неудачной пластики носа. Хотя сама Алиса это отрицает.
Есть и проблемы с психикой, потому что у человека тяжёлая деформация лица. Ведь для женщины красота — это главное. Можно предположить, что у неё депрессия, тревожное расстройство. <...> Я думаю, она изначально была не очень умный человек, поэтому когнитивные функции у неё не пострадали глобально.
Сейчас Алису Казьмину выселяют из особняка в элитном коттеджном посёлке Коломяги. Кроме того, с неё требуют неустойку в размере двух миллионов рублей. Экс-супруга Аршавина ищет, куда можно перевезти детей, и ждёт медицинской помощи. "Сейчас я нуждаюсь в операции, мне, может быть, неделя-две остались. Я либо погибну, либо у меня будет операция", — заявила она.
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