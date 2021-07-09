Жизнь взаймы: Почему у экс-супруги Аршавина осталась надежда только на скальпель Как сложилось, что модель Алиса Аршавина осталась без помощи, в депрессии и под прессингом родственников бывшего возлюбленного, обвиняющих ее в сумасшествии и почему врачи считают, что это не так. 9 июля, 14:53 Скриншот © YouTube / Россия-1

Вторая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина намерена лечь под скальпель, чтобы спасти здоровье и внешность, а также свое будущее. Затяжной скандал с семьей экс-мужа не дает забыть о ее ситуации уже который месяц. Мать спортсмена Татьяна Аршавина пытается выселить больную модель из элитного особняка, который сын давно переписал на родительницу. Кроме того, недавно женщина заявила на одном из шоу, что Алиса больна шизофренией. Но идти Алисе некуда, у нее на руках трое детей, для которых она не готова резко менять условия жизни.

Известно, что ранее Казьмина лечилась от абдоминального сепсиса и некроза носа. Тогда фотографии ее изуродованного болезнью лица обсуждали соцсети, мать футболиста списала это на результат неудачной пластики. Что Кузьмина тут же поспешила опровергнуть. На помощь в сложной ситуации пришел ее первый муж, сейчас женатый на двоюродной сестре Ксении Собчак. Он взял на себя уход за детьми, пока женщина находилась в больнице.

Карма, предательство и болезнь Алисы Аршавиной

Предательство первой жены — успешной телеведущей Юлии Баранец — аукнулось футболисту довольно быстро. Его увлечение моделью Алисой Казьминой улетучилось, и на поверхность всплыла вся грязь семейных скандалов. Новая избранница футболиста ради Андрея оставила мужа, от которого родила двоих детей. Вероятно, они на этом и сошлись: оба чувствовали себя в своих семьях как в клетке, а хотелось свободы. Но это были отношения, построенные на бегстве и страстях, они были обречены. Алиса забеременела и почувствовала, что теряет Андрея, начала ревновать его. Эти приступы в силу медийности персоны её мужа быстро становились достоянием гласности. Ссоры и скандалы погасили весь огонь, который был между ними вначале, и Аршавин вновь не выдержал.

Финансы футболиста между тем продолжали стремительно таять, и он решил не церемониться — потребовал от Алисы освободить особняк, в котором они жили. Он был предусмотрительно оформлен на маму Андрея Татьяну Ивановну. Именно от её имени в суд поступило исковое заявление, которое было удовлетворено. Женщина объяснила, что "поступила так же, как поступала она", имея в виду претензии, которые публично высказывала Алиса во время бракоразводного процесса с её сыном.

Что с носом у Алисы Аршавиной

Карма всё-таки настигла Алису в самый трудный момент её жизни: ужасная болезнь, по сути, лишила её носа. На всех фото бывшая модель теперь прикрывает лицо рукой. Сама она считает, что это порча, но даже близкие друзья предполагают, что это последствия её пластических операций. Судя по её инстаграму, Алиса полностью ушла в заботу о детях, в общении с которыми она явно находит утешение. На их содержание она требовала через суд четыре миллиона рублей в месяц, но адвокатам спортсмена удалось снизить эту сумму более чем в десять раз.

Одиночество Аршавина

Аршавин сейчас работает тренером в Академии ФК "Зенит" и снимается в рекламе. Денег всё меньше, а проблем всё больше. За ним продолжают следить, и каждое его новое увлечение оказывается информационным поводом для громких заголовков. Впрочем, серьёзных отношений он пока ни с кем не построил. Возможно, он сам этого не хочет, а может быть, девушек, готовых принять мужчину с таким багажом, не находится. Мимолётные барышни, с которыми развлекается Андрей, получают свою долю хайпа, наращивают число подписчиков в "Инстаграме", а потом опровергают сообщения о том, что они встречаются с футболистом. Андрей остался один, встречи с детьми для него редкость, хотя и Юлия, и Алиса не против того, чтобы он проявлял заботу помимо денег. Юлия Барановская, как уже упоминалось выше, тоже одна, как и Алиса. Но это взрослые люди — они сами выбрали такой путь и теперь расхлёбывают. А вот детей жалко.