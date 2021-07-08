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Обнаружена способность нового штамма ковида понижать эффективность вакцин

Под ударом находятся также антитела, вырабатываемые после того, как человек переболел инфекцией.

8 июля, 17:16
<p>Фото © Getty Images / Marcus Brandt / picture alliance </p>

Фото © Getty Images / Marcus Brandt / picture alliance

Современные вакцины могут быть бессильны в борьбе с "калифорнийским" штаммом коронавируса, который ещё называют вариантом "эпсилон". Такое мнение озвучили учёные Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology в Сан-Франциско. Исследование было опубликовано в журнале Science.

Новая мутация коронавируса "эпсилон" вызывает изменения в самых важных участках белка, который вирус использует для связывания с ферментом 2 (ACE2) на поверхности клетки. Одна из мутаций оказала влияние на рецептор, связывающий участок "шипа" ковида.

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Другие мутации повлияли на часть спайкового белка. В результате таких изменений вирус научился нейтрализовывать антитела, которые вырабатываются в организме после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna, эффективность которых в борьбе с "эпсилон" снизилась на 50–70% в сравнении с другими штаммами.

По сообщениям учёных, такого же алгоритма придерживается "калифорнийский" штамм коронавируса в отношении антител, возникающих у человека после естественного заражения ковидом.

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Ранее врач предупредил о появлении суперштамма коронавируса. При этом эксперт отмечает, что "продвинутые" варианты вируса более заразные, чем предыдущие. А значит, спастись от ожидаемого мутанта можно только энергичной борьбой с существующим.

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Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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