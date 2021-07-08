Обнаружена способность нового штамма ковида понижать эффективность вакцин

Современные вакцины могут быть бессильны в борьбе с "калифорнийским" штаммом коронавируса, который ещё называют вариантом "эпсилон". Такое мнение озвучили учёные Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology в Сан-Франциско. Исследование было опубликовано в журнале Science.

Новая мутация коронавируса "эпсилон" вызывает изменения в самых важных участках белка, который вирус использует для связывания с ферментом 2 (ACE2) на поверхности клетки. Одна из мутаций оказала влияние на рецептор, связывающий участок "шипа" ковида.

Другие мутации повлияли на часть спайкового белка. В результате таких изменений вирус научился нейтрализовывать антитела, которые вырабатываются в организме после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna, эффективность которых в борьбе с "эпсилон" снизилась на 50–70% в сравнении с другими штаммами.

По сообщениям учёных, такого же алгоритма придерживается "калифорнийский" штамм коронавируса в отношении антител, возникающих у человека после естественного заражения ковидом.